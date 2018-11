Selección Peruana: Christofer Gonzáles: "Tengo que aprovechar la oportunidad que me dio Ricardo Gareca"

Quiere quedarse. Christofer Gonzáles sumó su primer día de entrenamiento con la Selección Peruana , al mando del profesor Ricardo Gareca , a quien agradeció por la confianza depositada en su rendimiento.

"Estoy contento de estar aquí. No hemos hablado mucho con el profesor ( Gareca), pero estoy seguro que durante la semana tendremos comunicación. Tengo que aprovechar la oportunidad que me dio y me pondré a punto para ello", señaló al término de las prácticas.

Con Gonzáles y Yotun: Selección Peruana inició entrenamientos de cara a los amistosos de noviembre



Christofer Gonzáles aprovechó la oportunidad para hablar sobre los difíciles rivales con los que se tendrá que medir la Selección Peruana, aunque se mostró confiado en sumar victorias con la bicolor.

"Son rivales muy duros los que enfrentaremos en los partidos amistosos (Ecuador y Costa Rica), pero este grupo tiene la suficiente calidad como para poder sacar estos duelos adelante", agregó.

Un grupo reducido de la Selección Peruana tuvo su primer día de entrenamiento en la Videna. Se espera que los demás convocados se vayan sumando con el paso de los días para los enfrentamientos que se realizarán en Lima y Arequipa, este 15 y 20 de noviembre.

