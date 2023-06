Frente a Corea del Sur, ‘Canchita’ tuvo la responsabilidad de conducir el balón y realizar las labores que Cueva hacía antes. Y aunque el exjugador de Cristal ya sabe lo que es reemplazar a ‘Aladino’, incluso también ha jugado por bandas y en la mitad de la cancha, lo cierto es que su gran reto sigue siendo mantener la regularidad en la selección y tomar la responsabilidad de un ‘10′.

Aquel partido contra los surcoreanos, ‘Canchita’ jugó los 90′, pero no pudo lograr ser tan determinante en tres cuartos de cancha: no realizó tiro a puerta o remate desviado y tampoco pudo dar algún pase clave. Eso sí, de sus 36 pases, 32 fueron efectivos. Mientras que Cueva solo estuvo 33′ en el campo (entró por Edison Flores) y su presencia se notó: 100% de efectividad en pases (16 de 16) y dos pases claves en el juego.

Frente a Japón, Christian Cueva quedó aún más expuesto por la banda. Sin físico adecuado, perdió velocidad, precisión y dinámica. Fue absolutamente superado por la marca rival. ‘Canchita’, en el segundo tiempo, le dio una mejor cara a Perú, incluso pudo anotar el descuento ya cuando el marcador iba 4-1.

Números de Cueva con Reynoso Minutos Jugados Goles Asistencias Contra México 75′ - - Contra El Salvador 20′ 1 - Contra Bolivia 45′ - - Contra Paraguay 60′ - - Contra Corea del Sur 33′ - - Japón 46′ - -

¿El llamado a cubrirlo?

Cuando Cueva no está con la selección o no está fino dentro del campo, el equipo carece de ideas. Pasó antes y puede volver a pasar; por ello, la tarea de Reynoso es cómo cubrir su ausencia o el bajón de su nivel. Y es que más allá de que ya viene jugando con los íntimos, su presente no es el mejor por lo que no es descabellado que el ‘Ajedrecista’ busque otra alternativa cuando esto suceda.

De los siete partidos del ‘Cabezón’, Cueva no ha estado presente en dos (ante Alemania y Marruecos). Contra los germanos, Reynoso no necesitó de un mediapunta como tal (formó un 5-4-1) y por los costados, donde también suele recostarse ‘Aladino’, estuvo ‘Canchita’ Gonzales. Mientras que frente a los africanos, André Carrillo hizo la función del ‘10′ sin desentonar.

Eso sí, la ‘Culebra’ no pudo mostrar lo mejor de sí, como el desequilibrio y la gambeta, al no estar en su posición natural. Juan Reynoso parece haberse dado cuenta de ello y el jueves pasado, dado que no convocó al extremo del Al Hilal, el llamado a suplir a Cueva en el equipo titular fue Christofer Gonzales, quien no solo juega de ‘10′, también se recuesta por la banda derecha como ‘Aladino’.

Números de Gonzales con Reynoso Minutos Jugados Goles Asistencias Contra México 4′ - - Contra El Salvador 70′ - 1 Contra Paraguay 75′ - 1 Contra Bolivia 69′ - - Contra Alemania 45′ - - Contra Corea del Sur 90′ - - Japón 46′ 1 -

Pensando en el inicio de las Eliminatorias, ‘Canchita’ debe tener esa regularidad que aún no ha encontrado en la selección, ya que muchas veces ha entrado mejor de lo que ha arrancado. Con un Cueva que claramente no está en su mejor nivel, Reynoso le podría seguir dando la oportunidad a Christofer Gonzales, quien ya lleva seis partidos de siete con el ‘Cabezón’. Goza de su confianza.





