A pocos días del encuentro entre Perú y Paraguay por el inicio de las Eliminatorias, Juan Reynoso ya viene dibujando en la pizarra los posibles onces que saldrán al campo en Ciudad del Este. Entre uno de los nombres que se rumorea que podría debutar en competencia oficial con la selección peruana está el de Bryan Reyna, volante de Alianza Lima, que es una de las revelaciones y sello personal del estratega nacional desde su llegada y que, hasta el momento, le ha rendido en la cancha. ¿Qué opciones tiene de ser titular ante los ‘guaraníes’?

El sello de Reynoso

Como se recuerda, Bryan Reyna fue convocado por Juan Reynoso cuando militaba en Academia Deportiva Cantolao el pasado setiembre del 2022 y debutó ante El Salvador, partido en el que tuvo una actuación inmejorable que culminó con un gol suyo y ser una de las figuras. A partir de entonces, Reyna se hizo nombre recurrente en las convocatorias para amistosos de la selección. De hecho, en el último partido que dejó buenas sensaciones ante Corea del Sur, Reyna fue autor del único gol del triunfo y también dejó más certezas que dudas sobre su titularidad, teniendo buena dinámica con Paolo Guerrero y Christofer Gonzáles en aquel encuentro, quienes volverían a ser los titulares en Ciudad del Este.

Por las características con las que cuenta y por cómo se engranó junto al resto del equipo base que sale casi de memoria en el conocido 4-2-3-1 o 4-3-3 , Reyna ha sabido acoplarse y sacar provecho de su velocidad para los fines que busca Reynoso. Por tanto, se ha convertido en un futbolista formado por Reynoso a nivel selección y que cuenta con ese respaldo . “El profesor (Juan) Reynoso confía en mí por lo que vengo dando. Estoy disponible para los minutos que se me den. Si arranco, bien; si no, entraré con todo en el momento en que me toque porque trabajo para dar mejores resultados y, más que todo, para ayudar al equipo”, indicó Reyna en conferencia de prensa.

Ventaja en el puesto

Para considerar qué tantas chances tiene Bryan Reyna de ser titular, hay que analizar en lugar de quién o quiénes ocuparía ese puesto. En tal sentido, queda claro que la posición en la que Reynoso lo requiere es como extremo ya sea por derecha, que es su perfil habitual, o por izquierda, que es por donde viene disputando el torneo con Alianza Lima. El hecho de jugar con ambos perfiles sin problema es un plus para el futbolista, ya que tiene doble chance de ocupar alguna banda.

En el caso de que Reynoso se decante por partir con André Carrillo por la banda derecha, Bryan Reyna podría ir por la izquierda por encima de la opción de Edison Flores, considerando que el futbolista no viene cumpliendo dicho rol de manera natural en Universitario por el esquema que emplean. Asimismo, más allá de que ‘Orejas’ tenga mucha mayor experiencia a nivel de Eliminatorias, para Reynoso es importante el presente futbolístico de los jugadores y, de momento, Reyna parece estar un paso adelante.

Por otro lado, se reconoce que la mejor versión de la selección peruana en amistosos bajo el mando de Reynoso se vio ante Corea del Sur cuando, justamente, Flores y Reyna fueron los titulares por las bandas. Por tanto, todo apunta a que, al no resignar a Carrillo, Reyna sería quien ocupe la otra banda. En tanto a la ‘Culebra’, más allá de que esté jugando en la segunda división de Arabia Saudita, el ‘Cabezón’ ha sido enfático al decir que esto no cambia un ápice de lo que pueda aportar en tanto a rendimiento y, en comparación a Polo, Flores o Reyna, Carrillo sigue siendo el jugador de élite en buen momento que necesita la blanquirroja.

Por último, en caso Carrillo sea utilizado por izquierda y la duda sea, más bien, la banda derecha, Reyna de igual forma está pasos más adelante que Andy Polo, otro de los convocados en la selección peruana, ya que el futbolista de la ‘U’ viene jugando de carrillero en el equipo crema y no como un extremo natural. Asimismo, por lo que le ha podido demostrar y dar en los partidos amistosos, Reynoso tiene en mayor consideración al volante aliancista.

Otras de las opciones que experimentó en dicha posición, pero que no funcionaron ante Japón, fueron Sergio Peña y Christian Cueva por las bandas. En dicho encuentro, quedó demostrado que futbolísticamente no cuentan con las características de hacer el recorrido pegados a la línea y que sus posiciones idóneas son más hacia el centro y de trabajo creativo, como se les ha solido ver y aprovechar mejor.

Por tanto, a falta de confirmación oficial y de no haber ningún percance previo, Bryan Reyna se perfila a ser uno de los hombres de Juan Reynoso para el inicio de las Eliminatorias ante Paraguay, apelando sobre todo a su desequilibrio, gambeta y velocidad, y sabiendo que es uno de los jugadores que cuenta con su marca personal. ¿Le volverá a rendir resultados?

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR