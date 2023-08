Un descubrimiento llamado Reyna

No cabe duda de que uno de las grandes revelaciones en la blanquirroja fue Bryan Reyna, actual volante de Alianza Lima que fue llamado por Juan Reynoso para el encuentro amistoso ante El Salvador el 27 de setiembre del 2022 y que, en ese mismo encuentro, supo debutar con gol y ser una de las figuras del partido. En ese entonces, el rápido extremo de Cantolao había llenado los ojos del ‘Cabezón’ y, desde esa oportunidad, no volvió a salir de las convocatorias recurrentes de la selección mayor.

Hasta el momento, Bryan Reyna se perfila a ser uno de los jugadores titulares de la bicolor de cara al inicio de las Eliminatorias ante Paraguay considerando que, para Reynoso, el futbolista tiene características muy aprovechables incluso por encima de Edison Flores o Andy Polo. En tal sentido, el hombre de Alianza Lima podría ser uno de los extremos acompañado de André Carrillo en la misma posición pero por la otra banda. Tras su buen desempeño y gol del triunfo ante Corea del Sur, Reyna se ha reafirmado como un acierto del ‘Cabezón’ de cara al tan deseado recambio generacional con miras a los próximos años.

Consolidar lo trabajado

La mejor versión de la bicolor comandada por Juan Reynoso ha sido la mostrada ante Corea del Sur en su última gira de amistosos por Asia. En aquel encuentro, el ‘Cabezón’ usó el mismo sistema y la misma receta de lo ya trabajado por Ricardo Gareca en los procesos anteriores como el once base y supo sacar provecho de un equipo que ya se conoce casi de memoria, aunque reemplazando pieza por pieza de características parecidas de acuerdo al presente de cada futbolista.

A diferencia del equipo que solía trabajar Ricardo Gareca, esta vez Reynoso utilizó a Jhilmar Lora como lateral derecho y a Alexander Callens y Miguel Araujo como pareja de centrales. En lugar de usar de ancla a Renato Tapia, colocó a Pedro Aquino. Mientras que, en el ataque, utilizó a ‘Canchita’ Gonzáles como enganche en lugar de Christian Cueva, Bryan Reyna como extremo por izquierda y Paolo Guerrero como ‘9′ en reemplazo de Gianluca Lapadula. Se respetó la misma idea que ya era conocida por la mayoría de futbolistas.

En tal sentido, otro de los aciertos de Reynoso fue mantener el once base de los procesos anteriores y cambiando pieza por pieza de similares características para que puedan tener buen desempeño La otra cara de la monera se vio en partidos ante Alemania y Japón, cuando se decidió experimentar con una línea de tres poco que resultó perjudicial o utilizar nuevos nombres en posiciones poco convenientes como Cueva y Peña por bandas, o aplicar el doble ‘9′ con Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero sin ser bien alimentados por el mediocampo. Estos dos partidos en particular sirvieron a modo de ensayo para que el ‘Cabezón’ tenga más certezas que dudas respecto a qué tanto podía experimentar con este mismo grupo de jugadores que, más allá de algunos nombres nuevos en la convocatoria, sigue contando con el mismo once base.

Ante un rival al que Perú le supo complicar tanto en condición de visitante como de local bajo esa misma receta, cabe pensar que planteando una estrategia similar se puede sacar un resultado positivo frente a un rival que plantea un fútbol más directo, con la pelota aérea como uno de sus fueres y al que se le hace difícil enfrentar a un equipo propositivo y de pelota al pie. Ya es comprobado que la identidad lograda por la bicolor en los últimos años puede ser consolidada por el ‘Cabezón’ y tener un buen desempeño.

Trabajo minucioso

Entre las características de Reynoso es tener siempre un trabajo estratégico y minucioso. Más allá de que este factor sea criticado por muchos, el hermetismo con el que trabaja el ‘Cabezón’ le puede jugar a favor a la blanquirroja considerando que los detalles son determinantes en este tipo de competencias. Desde el secretismo a la hora de los entrenamientos de los amistosos, hasta las escuetas declaraciones a la hora de hablar con la prensa, Reynoso es cauteloso con su trabajo a la cabeza de la selección.

Esta misma fórmula lo hizo un entrenador de éxito a nivel internacional al punto de tomar la posta de Ricardo Gareca con la bicolor. Al ser esta su primera experiencia como técnico de un seleccionado, se espera que su estratégico modo de trabajo continúe y no dé nada por resuelto, sino que cuide cada detalle a la hora de preparar un encuentro y estudiar al rival.





