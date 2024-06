Aunque los primeros amistosos de la era de Jorge Fossati fueron criticados por el nivel de los rivales, la Selección Peruana sacó dos victorias -ante Nicaragua y República Dominicana- que sirvieron sobre todo para levantar la moral del equipo (veníamos de siete partidos sin ganar hasta ese momento y con el preocupante registro de ocupar el último lugar de las Eliminatorias). Ya en el mes de la Copa América 2024, los dos siguientes encuentros preparatorios del equipo de todos suponen un grado mayor de complejidad: Paraguay y El Salvador, el 7 y 14 de este mes, respectivamente.

La primera prueba para el ‘Nono’ previo a definir la lista de la Copa América será este viernes ante los guaraníes, rivales directos en las Eliminatorias y de un roce sin duda mucho más exigente que Nicaragua y República Dominicana. Los ‘albirrojos’ también se preparan para el certamen continental (ellos integrarán el Grupo D; Perú, el Grupo A) y frente a nosotros intentarán seguir afianzando una idea de juego, no solo para el torneo en tierras norteamericanas, también para el reinicio de las Eliminatorias de septiembre.

Y es que al igual que la selección nacional, Paraguay tiene un entrenador relativamente nuevo como Daniel Garnero, quien solo lleva cuatro partidos en el banquillo tras sustituir a Guillermo Barros Schelotto. El DT argentino, con pasado en diferentes clubes guaraníes, le ha dado otra intensidad a su equipo, desligándose de la idea de juego que tenía el ‘Mellizo’. Esta nueva ‘Albirroja’ prioriza más el ataque, a diferencia de cómo se venía mostrando de la mano de su predecesor, que era más cauteloso en ofensiva.

Últimos enfrentamientos de Perú vs. Paraguay Fecha Competencia Paraguay 0-0 Perú 08/09/2023 Eliminatorias 2026 Perú 1-0 Paraguay 17/11/2022 Amistoso Perú 2-0 Paraguay 30/03/2022 Eliminatorias 2022 Paraguay 2-2 Perú 09/10/2020 Eliminatorias 2022 Perú 1-0 Paraguay 23/03/2019 Amistoso

Un estilo más ofensivo y que nos exija es necesario a puertas de la Copa América (debutaremos ante la Chile de Ricardo Gareca ) y qué mejor que Paraguay, rival directo y que atraviesa un periodo de cambio generacional con un técnico nuevo, similar a nuestra situación. Eso sí, para mala fortuna de Garnero, este año los guaraníes no han tenido amistosos previos. Y es que tenían planificado enfrentar a Rusia en marzo, pero por los temas políticos y sociales del país, el encuentro no se pudo dar.

Por eso, ante la ‘Bicolor’, Paraguay buscará optimizar sus tiempos e ir tomando decisiones sobre la lista definitiva para la Copa América. De momento ya completaron su primer entrenamiento pensando en el amistoso del viernes. Nombres como lo de Miguel Almirón, Julio Enciso y Gustavo Gómez lideran la lista guaraní, que además ya le abrió las puertas a sus nuevas promesas, Gabriel Aguayo (19 años) y Fabrizio Peralta (21).

Últimos partidos de Paraguay Fecha Competencia Paraguay 0-1 Colombia 21/11/2023 Eliminatorias 2026 Chile 0-0 Paraguay 16/11/2023 Eliminatorias 2026 Paraguay 1-0 Bolivia 17/10/2023 Eliminatorias 2026 Argentina 1-0 Paraguay 12/10/2023 Eliminatorias 2026 Venezuela 1-0 Paraguay 12/09/2023 Eliminatorias 2026

La palabra desde Paraguay

El último viernes, Daniel Garnero lanzó la nómina para esta fecha FIFA de junio y el primer termómetro seremos nosotros, tras ello vendrán Chile y Panamá, antes de su debut ante Colombia en la Copa América. En ese sentido, Depor conversó con tres periodistas guaraníes para que nos grafiquen cómo llega su selección al amistoso del viernes, qué esperar del equipo y detalles sobre su lista de convocados.

“La selección paraguaya llega con las mismas interrogantes de siempre, a ver si puede ya tener una fuerza definitiva que nos vaya a mostrar las mejoras que pudo haber hecho Daniel Garnero. Paraguay apunta a las Eliminatorias, no digo que no le dé importancia a la Copa América, pero estos amistosos y la Copa América van a servir para afinar todo lo que quiere Garnero”, declaró Nicolás Ledesma de Radio Cáritas.

En esa misma línea, Víctor Sostoa comentó que la complicada situación que vive la selección paraguaya no emociona al hincha. “No despierta mucho entusiasmo ni en la prensa, ni en los aficionados esta selección absoluta, incluso hay más expectativas de saber qué va a pasar con la selección paraguaya que va a competir en los Juegos Olímpicos. La gente está un poco más inclinada hacia esa selección que a la de Garnero”, sostuvo el periodista del programa ‘Entretiempo’ del canal NPY.

Luego de la salida de Barros Schelotto, Garnero solo tuvo cuatro compromisos al mando de la ‘Albirroja’, con una victoria, un empate y dos derrotas. El poco tiempo de trabajo lo tiene también contra las cuerdas, pues ya necesita definir un equipo base, por lo que estos amistosos serán claves para trabajar en ello, pensando sobre todo en el reinicio de las Eliminatorias en septiembre. El cuadro guaraní marcha en el sétimo lugar, con cinco unidades.

“Estos amistosos van a servir para que Paraguay tenga ya un once definitivo, basta de pruebas. Es cierto que Garnero es nuevo, pero los jugadores ya estuvieron con otros técnicos. Cada jugador sabe lo que tiene que hacer en su puesto, la defensa prácticamente es la misma desde Rusia 2018. Por eso, ya esperamos que la selección tenga el once definitivo, claro que uno o dos pueden cambiar en competencia, pero que nosotros tengamos ya el mensaje de Daniel Garnero, de que este es el camino, que con este once se va a afrontar la Copa América y las Eliminatorias”, recalcó Nicolás Ledesma.

En el último tiempo, Paraguay exportó figuras importantes, como Miguel Almirón, Gustavo Gómez y Julio Enciso, jugadores que pueden marcar la diferencia. Sin embargo, la ‘Albirroja’ aún no encuentra la llave para el manejo colectivo del equipo: no lo pudo hacer Barros Schelotto el año pasado y todas las cartas están puestas en estos momentos en Daniel Garnero, quien conoce de sobra la idiosincrasia y el estilo del fútbol guaraní.

“Estamos esperando hace mucho tiempo ver un juego más definido, más compenetrado, un equipo que funcione bien colectivamente, porque por individualidades y nombres en la lista podríamos entusiasmarnos, la presencia de Almirón, Julio Enciso, Matías Rojas, que anda bien en Inter Miami. Ramón Sosa, quien ya podría ser transferido al fútbol inglés después de la Copa América, nominalmente hay nombres interesantes, pero como equipo hasta ahora no hemos logrado consolidarnos. Ojalá que sea en estos amistosos y la Copa América sirvan para que Garnero pueda lograr eso”, agregó Víctor Sostoa.

Por otro lado, Gustavo Gavilán comentó las novedades de la lista de Garnero para estos amistosos. “Resalta la participación de jugadores jóvenes, como es el caso de Gabriel Aguayo, jugador de Cerro Porteño y revelación del campeonato local, esa sería la principal novedad. Luego hay algunos nombres que llaman la atención como el regreso de Derlis González, quien ha estado mucho tiempo ya en la selección, pero que tal vez no está alcanzado el nivel necesario, pero Garnero confía en que pueda aportarle algo a la selección. Esta lista es la base de la que irá a la Copa América, con algunos retoques. Todavía Paraguay está esperando la recuperación total de Diego Gómez, una de las figuras del Inter Miami. Si no llega, va a estar jugando los Juegos Olímpicos”, retrató el periodista de Radio 1ro de Marzo de Megacadena.

Sobre el estilo de juego que impone Garnero, Nicolás Ledesma dio ciertas luces. “Paraguay pretende ser agresivo, recuperar la pelota en campo rival; por eso, presiona muchísimo. Tenemos jugadores para hacer ese trabajo como Julio Enciso, quien es la esperanza de la selección. Tenemos cinco jugadores militando en Europa, creemos que con Enciso y Almirón podemos llegar a tener una mayor presencia ofensiva. Paraguay quiere recuperar rápido la pelota cuando la pierde y apurar la salida del rival, para aprovechar la velocidad de sus jugadores. También hay otros que están en buen nivel como Ramón Sosa y Damián Bobadilla. La esperanza que tenemos pasa por ahi y ya ver un once definitivo”.

Y si bien recién han comenzado los entrenamientos de la ‘Albirroja’, desde Paraguay esperan que Garnero le dé minutos a jugadores jóvenes para que se muestren ante Perú. “Fabrizio Peralta, un jugador que pensamos que iba formar parte de los Juegos Olímpicos, no lo descarto todavía, pero ya le llegó el momento de estar en la selección absoluta y pensamos incluso que puede ser titular ante Perú [...] Garnero para a veces un 4-4-2, 4-3-3 y un 4-2-3-1, no suele cambiar mucho [su línea de cuatro al fondo]. Tal vez podamos ver que juega sin un referente de área, teniendo en cuenta que tiene jugadores muy ágiles”, contó Víctor Sostoa.

Finalmente, Gustavo Gavilán se animó a señalar que el partido del viernes será distinto al que se vivió en Ciudad del Este, en el inicio de las Eliminatorias. “Daniel Granero es un entrenador que le gusta mucho el ataque; en cambio, Barros Schelotto era un poco más cauteloso. Además, con los jugadores que tiene actualmente, la selección tiene un formato más ofensivo con Julio Enciso, Ángel Romero, Miguel Almirón. En ese sentido, Paraguay puede ser un equipo más ofensivo”, manifestó el periodista de Radio 1ro de Marzo.

Lista de convocados de Paraguay para sus amistosos

Arqueros: Carlos Coronel (New York Red Bull -EE.UU.), Alfredo Aguilar (Sportivo Luqueño), Rodrigo Morínigo (Libertad).

Defensas: Omar Alderete (Getafe-ESP), Fabián Balbuena (Dinamo de Moscú-RUS), Gustavo Gómez (Palmeiras-BRA), Junior Alonso (Krasnodar-RUS), Gustavo Velázquez (Newell’s Old Boys-ARG).

Mediocampistas: Matías Rojas (Inter Miami-EE.UU.), Richard Sánchez (América-MEX), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps-CAN), Mathías Villasanti (Gremio-BRA), Damián Bobadilla (Sao Paulo-BRA), Iván Ramírez (Libertad), Matías Espinoza (Libertad), Néstor Giménez (Libertad), Hernesto Caballero (Libertad), Fabrizio Peralta (Cerro Porteño), Gabriel Aguayo (Cerro Porteño)

Delanteros: Ramón Sosa (Talleres-ARG), Miguel Almirón (Newcastle United-GBR), Julio Enciso (Brighton & Hove Albion-GBR) Alejandro Romero (Al Ain FC-EAU), Adam Bareiro (San Lorenzo-ARG), Alex Arce (Liga Deportiva Universitaria-ECU), Derlis González (Olimpia), Ángel Romero (Corinthians-BRA).





