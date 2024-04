El último sábado 13 de abril, la Selección Peruana Femenina Sub-20 sumó su primera victoria al mando de Jaqueline Ucella, en la segunda fecha de la fase de grupos en el Sudamericano de la categoría. Las encargadas de anotar fueron Birka Ruiz y Linda Espinoza, quienes mantuvieron a los hinchas de la ‘bicolor’ en vilo, durante el partido ante su similar de Ecuador. Sin embargo, más allá de la importancia que significa este triunfo -las ubica en zona de clasificación al hexagonal final del campeonato-, hay un tema más profundo detrás. Perú no ganaba un partido en esta ronda desde el 2-1 que tuvo ante Argentina para la edición 2018 de ese certamen; incluso, no había sumado cuatro puntos en esta etapa desde la edición 2006, hace 18 años.

Esto no es un hecho aislado. Si bien el talento y la garra de las jugadoras tiene mucho que ver en este arranque soñado, también lo está el trabajo que viene desempeñando Emily Lima, desde su llegada a la Videna en mayo del 2023. Ella junto a su comando técnico, integrado por Ucella como su asistente técnica, han generado cambios positivos en el fútbol femenino peruano, en la búsqueda por concretar, lo que ellas llaman, el “gran proyecto de lapidación de las joyas peruanas”.

Jaqueline Ucella y su comando técnico para la selección femenina Sub-20. (Foto: FPF)

Perú en el Sudamericano Femenino Sub-20

Pero, para conocer por qué es crucial este arranque invicto de la blanquirroja femenina Sub-20, es preciso repasar un poco el historial de la categoría. El Sudamericano Femenino Sub-20 se celebra desde el 2004, aunque -para aquella edición- hubo duelos clasificatorios en donde Perú no obtuvo los puntos necesarios para ingresar al torneo. No obstante, dos años después, el formato cambió al que conocemos, con una fase de grupos de cinco equipos y un cuadrangular final, con dos clasificados para la cita mundialista en aquella ocasión.

Perú debutó con victoria (1-0) ante Uruguay, para luego empatar 1-1 frente a Venezuela y, posteriormente, caer 5-0 contra Brasil. El último encuentro con Chile definía al último clasificado al cuadrangular. Aquel 12 de enero del 2006, el combinado nacional gritó victoria (4-3) en el estadio Sausalito de Viña del Mar y, con ello, obtuvo el último boleto para la fase final. No obstante, en la siguiente etapa, el sueño de ir al Mundial quedó estancado, tras empatar ante Argentina y perder con Brasil y Paraguay, respectivamente. Esa fue la única ocasión en la que se estuvo tan cerca de ir a una Copa del Mundo: finalmente, la Selección Peruana quedó en cuarto puesto.

TORNEO PJ PG PE PP GF GE PUNTOS Sudamericano 2006 7 2 2 3 13 11 13 Sudamericano 2008 4 1 0 3 5 14 1 Sudamericano 2010 4 0 0 4 1 16 0 Sudamericano 2012 4 0 1 3 1 11 1 Sudamericano 2014 4 0 0 4 3 13 0 Sudamericano 2015 4 0 0 4 4 12 0 Sudamericano 2018 4 1 0 3 3 16 3 Sudamericano 2020 4 0 1 3 0 12 1 Sudamericano 2022 4 0 0 4 0 13 0

Tras aquella campaña, lo que siguió a la selección Sub-20 femenina no fue bueno. De los 32 partidos que jugaron en las ocho ediciones del Sudamericano Femenino Sub-20 siguientes (incluyendo el del 2022), solo ganaron en dos, empataron en otros dos y perdieron en 28. A eso se le debe sumar la gran cantidad de goles en contra. En dichos cotejos, el ‘equipo de todos’ acumuló 107 anotaciones en contra y solo 17 a favor. Incluso, el último triunfo que festejó el elenco patrio en este certamen fue un 2-1 ante Argentina en el 2018 y, previo a ese encuentro, el 4-1 ante Bolivia en el 2008. De aquí la importancia del prometedor arranque de las dirigidas de Ucella.

Las elegidas por Ucella

El pasado 15 de febrero, en conferencia de prensa, se anunció a Jaqueline Ucella como la encargada de comandar al elenco Sub-20 femenino al Sudamericano de la categoría, el cual arrancó el último jueves 11 de abril. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la estratega indicó lo siguiente: “Seguimos juntas en la Selección Principal y ahora también en este gran proyecto de lapidación de las joyas peruanas”, refiriéndose a Emily Lima y la responsabilidad encomendada con las juveniles. Fue así como se comenzó a seleccionar, de la base a los datos que fueron recabando en los microciclos a lo largo del último año, a las 22 futbolistas que viajaron a Ecuador.

En esta oportunidad, la estratega brasileña consideró en su lista a cinco jugadoras que militan en el extranjero y a 17 del medio local. Respecto a las fóraneas, se contó con la golera Lucia Arcos del Terraza FC de España, las defensas Taylor Vogt de Florida Atlantic de Estados Unidos y Emily Arévalo del Bristol City de Inglaterra, mientras que en la volante están Samantha Villavicencio del Dowtown United SC de Estados Unidos y Mia León del Madrid CFF de España. De ellas cinco, Arcos, Arévalo y León han sido titulares en los primeros dos partidos.

Esta es la lista de convocadas por Jaqueline Ucella, para la Selección Femenina Sub-20. (Foto: FPF)

Del campeonato peruano, fueron llamadas las arqueras Jenyfer Loli (Alianza Lima) y Milenka Cruzado (Sporting Cristal); como defensas Victoria Ochoa, Alhisson Sotelo, María Alejandro Espejo y Alison Buitrón (todas de S. Cristal); las mediocampistas Ester Díaz (S. Cristal), Lucerito Huamán (Alianza Lima), Melanny Mondaca (S. Cristal) y Alexia Catalán (Cantolao); mientras que en el ataque convocaron a Marie Anne Briceño (FC Killas), Birka Ruíz, Sashenka Porras, Elsa Tapullima (todas de Alianza Lima), Valerie Gherson (Universitario de Deportes), Linda Espinoza (Yanapuma, de la liga de ascenso) y Naicha Urbina (Cantolao). De ellas, Porras, Ochoa, Buitrón, Mondaca, Díaz, Huamán, Briceño, Espejo, Ruíz, Espinoza y Gherson ya debutaron, siendo las últimas tres las que han sumado un gol cada una.

Las lecciones que deja Lima

El contar con esta variedad de talento no fue un hecho al azar. Aquí estuvo detrás el departamento de scouting de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), bajo la mirada de Lima, así como el trabajo del comando técnico para hallar a jugadoras prometedoras en clubes dentro y fuera de la capital. El caso de Linda Espinoza es especial, pues ella jugó la Liga Femenina 2023 en Sporting Victoria, club en el que pudo haber continuado, de no haber sido por problemas legales y económicos que hoy enfrenta la institución loretana. Por ello, la futbolista jugará esta temporada la liga de ascenso con el Yanapuma FC de Iquitos. Y, a pesar de ello, hoy su nombre se luce en publicaciones de Conmebol.

Birka Ruíz, por su parte, debutó en la Liga Femenina con Atlético Trujillo, para luego sumarse a Carlos A. Mannucci en el 2022. Para el año pasado, reforzó Alianza Lima y, gracias a su buen desempeño, renovó para esta temporada. Casos como el de Birka y Espinoza han sido observados por Lima, durante su primer año en el país. Las visitas a los entrenamientos y partidos de la Liga Femenina han servido para continuar con el proceso de avistamiento y potencialización de talentos, un hecho que también tenía claro la DT. Sin embargo, todavía quedan tareas pendientes. Los microciclos con la Sub-17 y Sub-20 han dado frutos y deben continuar, pensando en la selección mayor.

Linda Espinoza fue una de las figuras del Perú vs. Ecuador, marcando uno de los dos goles con los que se ganó el último sábado. (Foto: FPF)

Otro detalle a tener en cuenta es el mayor rodaje que seguirán sumando jugadoras jóvenes en los clubes de la Liga Femenina. De acuerdo al reglamento de competición para esta temporada, “los Clubes deberán cumplir con una Bolsa de Minutos -para jugadoras nacionales nacidas en el año 2005 o menores- de 1,170 minutos durante el desarrollo de la Fase Regular”, es decir, futbolistas de 19 años o menores podrán competir con sus delegaciones. No obstante, no hay que descuidar las bases. De momento, son pocos los clubes que vienen trabajando con niñas desde categorías Sub-12 en adelante (como Alianza Lima o Melgar), un hecho que sí o sí debe incrementarse, para continuar teniendo más actuaciones destacadas y, por qué no, aspirar a clasificar a las Copas Mundiales de Fútbol Femenino.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana Sub 20?

En la próxima jornada, la Selección Peruana se enfrentará a su similar de Paraguay. Este compromiso, válido por la fecha 3 del Grupo A del Sudamericano Femenino Sub 20, está pactado para jugarse el lunes 15 de abril desde las 4:00 de la tarde (hora peruana). Y en la última jornada, la ‘Bicolor’ se medirá ante Uruguay. El duelo contra las charrúas se realizará el miércoles 17 de abril, desde las 4:00 de la tarde (hora peruana y colombiana). Se espera que las peruanas lleguen con vida hasta la cuarta fecha del Sudamericano Femenino Sub 20.

Cabe mencionar que el Sudamericano Femenino Sub-20 otorgará cuatro pases a la Copa Mundial de Fútbol Femenino, que se celebrará este año en Colombia. De momento, la selección cafetera (por ser anfitriona) tiene su cupo asegurado y permitirá que otras cuatro selecciones puedan clasificar. Es decir, Conmebol contará con cinco representaciones, de allí el interés porque Perú clasifique al hexagonal final y pueda quedar entre los cuatro primeros (si pasan las colombianas, se amplía hasta el quinto puesto). Según la FIFA, las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá albergarán esta cita mundialista, entre el 31 de agosto y el 22 de septiembre de 2024.





