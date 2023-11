La ‘sele’ presentaba un ‘11′ renovado con distintas variantes y grandes expectativas, como la vuelta de Gianluca Lapadula y el debut de Piero Quispe, pero con el correr de los minutos toda la ilusión se fue dilyendo. La bicolor no encontraba un juego claro, ni con la pelota al piso, ni con balones largos y la cancha tampoco ayudaba. Y a los 20′, una mala anticipación de Carlos Zambrano, dejó a Henry Vaca con la pelota y ante una pasiva marca de Alexander Callens, sacó un bombazo para el 1-0. Si bien la blanquirroja tuvo una mejor para el segundo tiempo, no tuvo efectividad y con otro descuido de la zaga central, Ramiro Vaca amplió la cuenta a los 87′, para dejarnos en mala situación en todo sentido.

Ramiro Vaca anotó el 2-0 de Bolivia vs. Perú. (Video: Latina TV)

Claves del partido

Problema atrás con la zaga

Antes del partido, la zaga Carlos Zambrano-Alexander Callens daba buenas sensaciones y confianza. Eran dos centrales que ya habían jugado juntos en la recta final de la pasada eliminatoria, por lo que la seguridad atrás podía ser un punto a favor contra Bolivia; no obstante, ambos tuvieron uno de sus partidos más flojos con la ‘sele’, quedando mal parados en ambos goles, el ‘Kaiser’ en el primero; Alex, en el segundo.

Zambrano cometió un error que terminó pagando caro en el 1-0. El ‘Kaiser’ tuvo una mala anticipación, el balón lo pasó y dejó sin marca a Henry Vaca. El boliviano entró al área y frente a la pasiva marca de Callens, sacó un remate potente para Gallese. Mientras que en el 2-0, el ‘22′ de la bicolor no ejecutó la trampa del offside y Arrascaita se fue directo al arco, esperó la compañía de sus compañeros y de nuevo frente a un Callens flojo, se la pasó a Ramiro Vaca para el gol.

Henry Vaca marcó el 1-0 de Bolivia sobre Perú en La Paz. (Video: Latina)

Les costó a los más jóvenes

La apuesta de Reynoso para este partido fue alinear a tres de los jugadores más destacados de la Liga 1 en ataque: Piero Quispe de enganche, Franco Zanelatto y Joao Grimaldo, por las bandas. El DT de la selección apeló a la sangre nueva desde el arranque para intentar tener mayor revolución y agresividad en el ataque, pero a lso tres le costó meterse en el partido, y sobre todo aclimatarse a la altura de La Paz.

El primer tiempo comenzó muy discreto para los tres jóvenes, pero poco a poco intentaron mostrarse. Quispe pidiendo el balón, tratando de asociarse y triangular, Zanelatto buscando los espacios para picar al vacío y Grimaldo desequilibrando en el uno contra uno. Al final, el volante crema fue el único de ellos que terminó jugando todo el partido; el extremo íntimo fue cambiado a los 57′ y el jugador celeste a los 69′.

No resultaron los cambios

Con el 1-0 en contra, Reynoso buscó respuestas en el banco de suplentes, pero no terminó logrando lo que quería, cambiar el resultado. El ‘Cabezón’ sacó jugadores para cambiar la formación y mandar por momentos una línea de tres, que tampoco resultó. Sus dos primeras variantes llegaron a los 57′: Paolo Guerrero por Gianluca Lapadula y Bryan Reyna por Franco Zanelatto. Tras ello, metió a Luis Advíncula por Joao Grimaldo y a Sergio Peña por Marcos López, y al final puso a Edison Flores por Aldo Corzo para arriesgar.

Si bien Reyna tuvo algunos chizpasos y un remate al arco, también un intento de penal que el VAR dejó sin efecto, lo mismo que Paolo con un tiro bloqueado, en suma los cambios no resultaron al no poder revertir el marcador. Advíncula se atrevió con un remate cruzado, pero Vizcarra la agarró sin complicaciones. Mientras que Flores, al entrar sobre el final, poco o nada pudo hacer, y Peña tuvo una actuación intrascendente.

Seguimos sin marcar

Luego de cuatro fechas, Perú pudo romper esa terrible racha de no temer un remate al arco, con dos disparos a portería ante Bolivia, pero en el fondo, seguimos sin marcar gol en este proceso eliminatoria. Antes de acabar el primer tiempo, López sacó un centro y Gianluca Lapadula remató de cabeza, pero no le dio dirección y el balón se fue al medio para facilidad de Vizcarra, esta fue el primer disparo a puertas de la selección en todas las Eliminatorias, pero poco o nada sirvió.

Mientras que Bryan Reyna no pudo ser efectivo de cara a portería y luego de una gran jugada de asociación que terminó con el pase de Piero Quispe, el extremo de Alianza Lima sacó un remate al cuerpo de Vizcarra. Más allá de dejar atrás esos negativos números, el reto pendiente es romper las redes y registrar un gol en estas eliminatorias.

Gianluca Lapadula casi anota el 1-1 de Perú sobre Bolivia. (Video: Latina)

No se ve su mano

Más allá de que la transmisión captó a Juan Reynoso con una pizarra tomando nota, en toda su ‘era’ aún no se logra descifrar a qué juega Perú. La selección destacó en su momento por su bloque defensivo ante Paraguay y Brasil, ante Bolivia no se vio esa solidez atrás, nuestros centrales estuvieron muy inseguros y con un bajo rendimiento en el colectivo. De igual forma, la deuda pendiente sigue siendo arriba, ya que no hemos marcado hasta ahora (eso sí, ya registramos remates al arco, dos).

Los números son negativos para Juan Reynoso y qué tiene pasar para que la selección tenga un cambio. De momento, el ‘Cabezón’ se ha convertido en el primer entrenador en la historia de Perú que registra cinco partidos seguidos sin anotar en Eliminatorias y en el primero técnico de nuestro país en acumular cuatro derrotas consecutivas sin marcar. No solo eso, la ‘sele’ es la primera de Conmebol que arranca un proceso sin marcar ni un solo gol en sus primeros cinco juegos.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR