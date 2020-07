Puso el ‘parche’. Ya son varias las veces que Ricardo Gareca afirmó que si la situación lo obliga a hacer una convocatoria solo con jugadores de la Liga 1, lo hará. En su momento, el ‘Tigre’ hasta mencionó algunos nombres. Los equipos se hacen de atrás para adelante, pero el más que fijo en esta ‘oncena’ sería el delantero Aldair Rodríguez. El goleador de Binacional está en la órbita del argentino.

En base a las últimas convocatorias, presencias, los más destacados en sus ligas torneos y hasta declaraciones de algunos entrenadores, se puede armar los once titulares de cada una de las selecciones sudamericanas. (No se cuenta a los futbolistas libres). Por más que la intención de la Conmebol es que las Eliminatorias empiecen en octubre, aún existe incertidumbre si será en esa fecha o si se podrá contar con los futbolistas que juegan en otras ligas. El tiempo lo dirá.

PERÚ

La zona posterior tendría a los más experimentados, con los mundialistas Carlos Cáceda (arquero), Aldo Corzo (lateral derecho) y Alberto Rodríguez (defensor central) como los referentes. En la banda izquierda estaría Iván Santillán, quien solo tiene una presencia en 2014. Gianfranco Chávez sería el otro back y, con 21 años, el más joven de la oncena. El defensor estuvo en la preconvocatoria de la última Copa América.

Recordando que Ricardo Gareca prefiere el 4-2-3-1, Josepmir Ballón y Armando Alfageme estarían en la primera línea de volantes. El primero cumpliría una función más de mixto, mientras que ‘Alfa’, convocado por el ‘Tigre’ en los últimos años, pero sin jugar desde 2016, cumpliría las funciones de marca. Como mencionamos en los parámetros, no se cuenta a los futbolistas libres, como sucede en este momento con Renato Tapia.

Alejandro Hohberg sería el llamado para jugar abierto por derecha, mientras que Christofer Gonzales, uno de los fijos en los llamados de Gareca, lo haría por izquierda. Joel Sánchez, titular en los inicios de la ‘Era del ‘Tigre’‘, perdiendo piso en los últimos tres años, podría ser el medio punta. Justamente, es ‘Lito’ quien más tiempo lleva como seleccionado entre estos tres nombres, ya que debutó en 2009.

El delantero centro sería Aldair Rodríguez. Ricardo Gareca ya mencionó que tiene interés en el nivel del actual artillero de la Liga 1, quien aún no se mueve de Binacional. Sin presencias en selecciones de menores o la mayor, el ‘9′ espera su oportunidad. Desde Raúl Ruidíaz en 2016, ningún atacante del torneo local ha jugado por la bicolor. De estos once futbolistas mencionados, nueve ya jugaron por la Selección Peruana.

Posible once de la Selección Peruana Solo con futbolistas de la Liga 1

Nombre Pos Club PJ / G en Selección CÁCEDA, Carlos POR FBC Melgar 6 / 0 CORZO, Aldo LTD Universitario 30 / 0 CHÁVEZ, Gianfranco DEF Sporting Cristal No debuta RODRÍGUEZ, Alberto DEF Alianza Lima 77 / 0 SANTILLÁN, Iván LTI Universitario 1 / 0 ALFAGEME, Armando VOL Universitario 2 / 0 BALLÓN, Josepmir VOL Alianza Lima 54 / 0 HOHBERG, Alejandro VOL Universitario 4 / 0 GONZALES, Christofer VOL Sporting Cristal 22 / 2 SÁNCHEZ, Joel VOL FBC Melgar 11 / 0 RODRÍGUEZ, Aldair DEL Binacional No debuta

Así formaría Perú en caso de usar futbolistas solo del torneo local. (Diseño: Depor)

ARGENTINA

Lionel Scaloni ya había presentado su lista preliminar de futbolistas del exterior para el inicio de las Eliminatorias. En esta quedaba lugar para dos arqueros, que debían ser Esteban Andrada (Boca Juniors) y Franco Armani (River Plate). El primero fue el último golero de la liga argentina en tapar por la albiceleste. Marcos Rojo, aún en Estudiantes de La Plata y confirmado que no seguirá en el Manchester United, también debía sumarse a esta nómina.

Los futbolistas de River Plate serían la base de un eventual conjunto local en Argentina. Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Milton Casco, ‘Nacho’ Fernández, Enzo Pérez y Matías Suárez, algunos ya convocados y otros en los rumores de posibles convocados en marzo, entrarían al once. Matías Zaracho (Racing) y Adolfo Gaich (San Lorenzo) comandarían el ataque. En esta situación, ¿se animarían en convocar a Carlos Tévez (Boca Juniors)?

Así formaría Argentina en caso de usar futbolistas solo del torneo local. (Diseño: Depor)

BOLIVIA

En marzo, César Farías convocó a 47 futbolistas, 43 del torneo boliviano. Ya que su base está en su país, la ‘Verde’ no sufriría muchos cambios en su once titular, en un caso extremo de no poder contar con sus siete jugadores ‘foráneos'. El más experimentado sería Juan Carlos Arce (Bolívar), de 35 años, sería el más experimentado. En el esquema actual juega abierto por izquierda.

Leonel Justiniano (Jorge Wilstermann) se perfila como la figura de este equipo, así como Jhasmani Campos (The Strongest) como media punta y el arquero Carlos Lampe. Tomando como referencia la última Copa América, Bolivia solo cambiaría tres nombres en su oncena, uno por puesto, salvo en el arco, convirtiéndose en el equipo que menos modificaciones haría.

Así formaría Bolivia en caso de usar futbolistas solo del torneo local. (Diseño: Depor)

BRASIL

Dani Alves (Sao Paulo) es la cara más visible de un posible equipo ‘verdeamarelho’ conformado solo con futbolistas del Brasileirao. Tite ya había hecho su convocatoria, en cara a los partidos ante Bolivia y Perú, con seis jugadores de su campeonato. Wéverton (Palmeiras) era el primer remplazo en el arco.

En base a su llamado, el ataque de Brasil podría ser con Everton (Gremio) por derecha, Éverton Ribeiro (Flamengo) a la izquierda, junto a Bruno Henrique (Flamengo) atrás de Gabriel Barbosa (Flamengo). El actual campeón de la Copa Libertadores también podría contribuir con Rodrigo Caio, Filipe Luis y Gerson. Pese a la ausencia de los internacionales, sería un equipo de temer.

Así formaría Brasil en caso de usar futbolistas solo del torneo local. (Diseño: Depor)

CHILE

De coincidencia, Reinaldo Rueda convocó a seis jugadores de Colo Colo, igual número de la Universidad Católica y tres de la Universidad de Chile en febrero. Así, la ‘Roja’ formó una base local un mes antes de la pandemia, en una posible situación extrema de que las selecciones sudamericanas solo la integren jugadores en su país.

De estos llamados, Edson Puch (Universidad Católica) es quien más presencias tiene, con veinte, mientras que Roberto Gutiérrez (O’Higgins) es el que más goles anotó en su seleccionado, con tres. Los dos primeros fueron ante Cuba en 2007. Brayan Cortés (Colo Colo) tendría su gran chance en el arco.

Así formaría Chile en caso de usar futbolistas solo del torneo local. (Diseño: Depor)

COLOMBIA

El arquero Álvaro Montero (Deportes Tolima) es el único futbolista del actual torneo colombiano en jugar por su selección en los últimos dos años. Es más, fue el único de esa liga entre los 34 convocados por Carlos Queiroz en marzo. El entrenador portugués se vería obligado a hacer un once titular completamente nuevo, con Atlético Nacional y Junior como base.

Son pocos, incluso, los que ya debutaron por su selección, como Miguel Borja (Junior), delantero de 27 años, que este año regresó a su país. Pero, sin dudas, ‘Teo’ Gutiérrez (Junior), aún integrante de la liga colombiana, sería la cara más visible. En enero declaró que espera el llamado de Carlos Queiroz para ser como Miroslav Klose, quien “a los 37 años jugó en Brasil (2014) y fue campeón y goleador”.

Así formaría Colombia en caso de usar futbolistas solo del torneo local. (Diseño: Depor)

ECUADOR

La ‘Tri’ también tiene gran parte de su base en el campeonato local. Jordi Cruyff, para colmo, dejó de ser el entrenador sin dirigir partido alguno. Así, Jorge Célico volvería al cargo, haciendo más fácil la elección de futbolistas ya que la gran mayoría de sus convocados siguen en su país. Enner Valencia acaba de dejar Tigres de México y es jugador libre, ¿pegará la vuelta?

Fidel Martínez (Barcelona de Guayaquil) es el jugador con más presencias en un posible once local, con 30 y siete goles. Más allá de sus buenas actuaciones internacionales, no muchos futbolistas de Independiente del Valle han sido considerados. Luis Segovia, ya convocado pero sin jugar por la adulta, sería el único en entrar a la oncena titular.

Así formaría Ecuador en caso de usar futbolistas solo del torneo local. (Diseño: Depor)

PARAGUAY

Es el que más futbolistas libres tiene e, incluso, algunos ya entrenaron en estas semanas. Derlis González (Olimpia Asunción) debería ser la figura de un eventual equipo guaraní de su propio campeonato. Justamente el ‘decano’ sería la base. Iván Piris (lateral izquierdo) aportaría la experiencia desde su posición, de lateral derecho.

Guaraní, dirigido por el argentino Gustavo Costas, ha sido la revelación en lo que va de la Copa Libertadores y podría colocar a algunos futbolitas en este once. Carlos Ferreira (Libertad) tendría su gran chance de llegar al combinado adulto, luego de comandar la delantera en todas las categorías menores.

Así formaría Paraguay en caso de usar futbolistas solo del torneo local. (Diseño: Depor)

URUGUAY

Al igual que Colombia, Uruguay se vería obligado a armar un nuevo once titular, incluso, con varios debutantes. Ya es casi habitual que los futbolistas ‘charruas’ dejen su país muy jóvenes y hasta se puedan formar dos equipos solo con jugadores del exterior. En todo el año pasado, solo fueron llamados tres del torneo nacional.

Como sucedía en antaño, Nacional y Peñarol serían la base en caso no se abran las fronteras internacionales en las Eliminatorias. Algunos serían tomados del reciente torneo Pre Olímpico, en el que Uruguay quedó a un punto de llegar a Tokio 2020. Giovanni González (Peñarol) fue el único en decir presente en la Copa América del año pasado.

Así formaría Uruguay en caso de usar futbolistas solo del torneo local. (Diseño: Depor)

VENEZUELA

Con el paso de los años, Venezuela dejó de ser la ‘cenicienta’ y la base de su total de convocados está en las ligas del exterior. Es, de lejos, la que más bajaría su nivel en caso no se pueda contar con los futbolistas que juegan, principalmente, en Europa. Ojo, la ‘vinotinto’ también tiene un fuerte número de eventuales llamados en la Major League Soccer de Estados Unidos.

El arquero José Contreras (Deportivo Táchira) es el único fijo en un once titular solo con jugadores de la liga venezolana. Armar el resto del equipo es prácticamente un misterio. No se ve tampoco un equipo que sea la base, los posibles llamados serían de diversos equipos del país ‘llanero’.

Así formaría Venezuela en caso de usar futbolistas solo del torneo local. (Diseño: Depor)