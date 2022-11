Sorpresa alrededor de la blanquirroja. Tras la victoria contra Paraguay (1-0), en el estadio Monumental, se conoció que Juan Reynoso tendrá que mover su tablero de ‘Ajedrez’: a través de un comunicado, la Selección Peruana indicó que tres de sus elementos no estarán en el examen de este sábado frente a Bolivia, que se desarrollará en Arequipa. ¿Quiénes son? José Carvallo, Pedro Aquino y Alexander Succar.

Ahora, como Alexander Succar fue expulsado del duelo contra los albirrojos, era obvio que no sería considerado para el cotejo contra los altiplánicos. Sin embargo, esta mañana se confirmó que no será el único que no tendrá minutos frente a la escuadra boliviana.

“La Selección Peruana de Fútbol cumple con informar que los futbolistas José Carvallo, Pedro Aquino y Alexander Succar quedan desafectados para el amistoso internacional, ante Bolivia, en Arequipa”, sostuvo el comunicado que fue publicado en las redes sociales del conjunto bicolor.

La Selección Peruana anunció desconvocatoria de tres jugadores (Foto: FPF)

Juan Reynoso valoró el resultado de la Selección Peruana

El partido entre la Selección Peruana y Paraguay fue pactado con la intención de que los dos elencos afinen detalles con miras al próximo proceso clasificatorio para el Mundial de 2026 (se desarrollará en México, Canadá y Estados Unidos). Sin embargo, Juan Reynoso confesó que se vio sorprendido por la manera en la que se desarrollo el compromiso en el estadio Monumental.

“En el trámite del juego, el resultado es muy importante, porque ganando y corrigiendo siempre es más fácil. La verdad, nos sorprendió el ritmo del partido, parecía que se trataba de la Eliminatoria y no de un amistoso”, sostuvo el director técnico del combinado incaico tras el partido.

¿Cuál es el próximo desafío de la Selección Peruana?

Luego de medirse ante Paraguay, en el estadio Monumental de Ate, la Selección Peruana viajará a Arequipa para sumar un nuevo encuentro de preparación en la ‘era Juan Reynoso’. Esta vez, será en el estadio Monumental de la UNSA y contra otro combinado que participa en las Eliminatorias CONMBEOL.

El Perú vs. Bolivia está programado para el sábado a las 7:30 p.m. (hora peruana). Movistar Deportes será el canal encargado de la transmisión, el mismo que podrá ser visto a través de Movistar TV (Canal 3) y Latina (Canal 2). Movistar Play también pone a tu alcance este compromiso, si es que prefieres seguirlo desde tu móvil.





