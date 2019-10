Cristian Benavente confirmó conversación con Ricardo Gareca previa a los amistosos de Perú ante Uruguay

En la conferencia de prensa que brindó Ricardo Gareca , previo al amistoso ante Uruguay en Montevideo, se conoció que el 'Tigre' pensó en Cristian Benavente para los dos encuentros contra los charrúas, antes de convocar a Alejandro Hohberg, llamado de emergencia ante la lesión de Yoshimar Yotun.

"Nosotros convocamos primero a Cristian Benavente, nos dijeron que estaba lesionado, su club nos dijo que tenía una molestia y por eso lo convocamos a Alejandro, que ha hecho méritos para ser tomado en cuenta", confesó Gareca.

Dicha versión fue confirmada por Cristian Benavente en una entrevista que concedió a Radio Marca. "Me habían llamado para estos dos partidos amistosos, pero tenía una pequeña molestia que no me dejaba estar 100%, así que hablé con Gareca y decidimos descansar este parón", dijo el jugador del Nantes.

Siguiendo con el tema, Cristian Benavente no ocultó su deseo de regresar a una convocatoria. "Es un objetivo también, que está cerca, y bueno, también me motiva a hacer las cosas bien aquí para poder estar con la selección, que es importante para cualquier jugador", añadió.

Por otro lado, el 'Chaval' se refirió a su actualidad en el Nantes, club al que llegó la presente temporada, procedente del Pyramids egipcio. "La verdad que me encuentro muy bien aquí y el buen inicio de campeonato te da un plus de motivación para seguir trabajando igual y por el mismo camino", contó.

Foto/video: América TV

