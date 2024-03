Mientras en nuestro país se vivía la resaca del triunfo (2-0) de la Selección Peruana sobre Nicaragua, República Dominicana comenzaba esta fecha FIFA venciendo 2-0 a Aruba, en el encuentro disputado este sábado 23 en el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros. Así pues, el combinado caribeño llegará a Lima con la motivación de sacar un buen resultado y aguarle la fiesta a los dirigidos por Jorge Fossati en esta última jornada de calendario del mes de marzo en la FIFA.

Marcelo Neveleff, director técnico de los dominicanos, quedó satisfecho con el rendimiento de sus pupilos y espera repetir el plato en el Estadio Monumental, sin dejar de lado que la ‘Blanquirroja’ parte como favorita. En ese sentido, en una reciente entrevista con Deportes al Límite, el argentino reveló que hará algunas modificaciones en su alineación titular.

La idea es que aquellos jugadores que no sumaron minutos ante Aruba, tengan la posibilidad de hacerlo frente a la Selección Peruana. Eso sí, sin resentir el funcionamiento colectivo del equipo y tomando en cuenta los puntos altos para generar peligro en Lima. Será importante para el comando técnico de Neveleff saber cómo terminaron físicamente los inicialistas del sábado.

“Voy a disfrutar un poquito ahorita, y después en el ómnibus, vamos a pensar cómo le hacemos, pero nosotros también tenemos variantes. Vamos a ver cómo terminaron los chicos, vamos a ver qué nos dicen esta noche (ayer) y mañana en el viaje veremos qué pasa”, manifestó.

Aruba no fue un problema para República Dominicana y Marcelo Neveleff sabía perfectamente que sus jugadores iban a tener mucha libertad para hacer daño. Esa premisa lo dejó satisfecho, pues supieron manejar los hilos del compromiso sin desesperarse. La idea es que esa calma se repita ante Perú, con mayor concentración en la parte defensiva.

“Me siento feliz porque los chicos hicieron un gran esfuerzo ante un equipo que se cerró mucho. Fuimos inteligentes, nunca nos desesperamos y eso quiere decir que el equipo va madurando, va mejorando. Al final hicimos los dos goles, que pudieron ser muchos más”, agregó.

Finalmente, el estratega de 60 años se refirió a Junior Firpo y explicó la razón por la que fue sustituido, disipando las dudas sobre algún problema físico. “Veníamos viendo como ellos se sentían, especialmente Junior, porque no es fácil el campo sintético. Junior, si no hacíamos el segundo gol, iba a salir. Él no quería salir”, sentenció. Veremos si el exjugador del FC Barcelona arranca la próxima semana en el Monumental.





¿Cuándo y dónde ver el Perú vs. Rep. Dominicana?

Luego del triunfo por 2-0 sobre Nicaragua, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a República Dominicana por un nuevo compromiso amistoso internacional. Dicho partido está programado para el martes 26 de marzo desde las 8:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido para todo el territorio nacional por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes, además de sus versiones digitales como América TV GO y Movistar TV App.

De esta manera, la ‘Blanquirroja’ cerrará momentáneamente sus duelos de preparación hasta la fecha FIFA de junio, donde enfrentará a dos rivales aún por conocer. En total serán cuatro los partidos que sumará Jorge Fossati al mando de la ‘Bicolor’, previo a su estreno oficial en la Copa América de Estados Unidos. En este certamen integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá –que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf–.





