Sin duda alguna, el 2023 fue uno de los mejores años en la carrera de Paolo Guerrero debido a su resurgir y ratificación de su vigencia en el alto nivel de competencia en el fútbol profesional. Si bien el inicio de temporada no fue el mejor al no conseguir continuidad en Racing, encontró su espacio en LDU de Quito y se consagró doblemente campeón con la Copa Sudamericana y la LigaPro de Ecuador. Pese a su buena temporada, todo hace indicar que no continuará defendiendo los mismos colores y su futuro es incierto, aunque sus ansias de seguir en el alto nivel son una certeza.

Mercado sudamericano Una de las grandes motivaciones de Paolo Guerrero es encontrar un club donde su continuidad no sea tan discutida y pueda seguir desarrollando su fútbol. Pese a cumplir 40 años el próximo 1 de enero, su buen nivel físico justifica la ilusión de muchos clubes de poder ficharlo y encontrar en él a un jugador que pueda ser un líder dentro y fuera del campo. Como se recuerda, Guerrero fue pieza clave en los dos campeonatos obtenidos por LDU de Quito en el 2023 al marcar un doblete en las semifinales de la Copa Sudamericana y también ser determinante en el campeonato local. Por tanto, la imagen que dejó a nivel continental es el de un delantero vigente que, más allá de no siempre poder completar 90 minutos, es garantía de buena técnica y olfato goleador como pocos. Por tanto, según se ha podido conocer, Paolo Guerrero es atrayente para clubes de Brasil que están interesados en pelear en Copa Sudamericana; es decir, los que regularmente se ubican en la mitad de tabla del torneo más intenso del continente. Como se conoce, Brasil es un país muy del agrado del ‘Depredador’ y sería atractivo continuar su carrera profesional y personal en lo que, probablemente, sea su última temporada en el fútbol. Además del agregado de que es uno de los mercados de mejor economía para futbolistas con recorrido que buscan culminar su carrera en buen nivel. Alianza Lima Como el mismo Paolo Guerrero indicó en una reciente entrevista a RPP Noticias, sus puertas no están cerradas para volver al equipo blanquiazul del que se ha confesado hincha en cada oportunidad. Sin embargo, más allá de pretensiones salariales que puedan significar cierta brecha entre una y otra parte, de momento la prioridad del club no se direcciona en fichar a un delantero de sus características y edad, considerando que ya cuenta con una referencia de la misma línea como Hernán Barcos, de la misma generación y que ha sido goleador del equipo por tercer año consecutivo. Depor pudo conocer que Alianza Lima, como en cada mercado de pases, sondea la actualidad de Paolo Guerrero. Sin embargo, no hay ninguna oferta formal hacia el jugador ni comunicación para que pueda llegar a Matute en el 2024. Por el lado del delantero, ha demostrado en muchas oportunidades sus ganas de vestirse de blanquiazul siempre y cuando se encuentre en óptimas condiciones físicas; sin embargo, debido a los diferentes contextos, sus destinos no parecen coincidir en el futuro próximo. Selección peruana Como se conoce, una de las prioridades de Paolo Guerrero es conseguir un club donde tenga vigencia debido a que continúa siendo uno de los ‘9′ clave de la ‘Blanquirroja’ solo por detrás de Gianluca Lapadula. Sus retos más próximos son los partidos amistosos a disputarse en marzo en Europa y luego la Copa América 2024. Si bien el delantero está mentalizado en poder disputar el Mundial 2026, esto todavía no es una certeza ya que dependerá de la condición en que se encuentre en aquel entonces. Sin embargo, continuará participando de las Eliminatorias el próximo año esperando revertir la situación de la selección.

Diego Guastavino: "Britos tiene voz de mando y condiciones para ser un gran arquero en la 'U'"

