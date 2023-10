Bajo este contexto, es preciso conocer la visión de la prensa chilena sobre el presente del ‘Toto’, cómo llegan sus jugadores al duelo contra Perú (confirmaron cuatro bajas y convocaron a cuatro jugadores más) y lo que conocen de Juan Reynoso y la ‘blanquirroja’. Para ello, Depor conversó con cuatro colegas del vecino país: Ramiro Fuenzalida y Raúl Neira del diario El Mercurio, así como con Christian González y Cristián Barrera de La Tercera, quienes expusieron el panorama completo que se vive su selección y el sentir de la hinchada, a pocas horas del partido frente al plantel incaico.

Berizzo: un DT con técnica, pero poco apreciado

Si hay algo que no le gusta al hincha es perder y, en el caso de Chile, lo hizo en seis ocasiones, siendo el último cotejo con resultado adverso el disputado frente a Uruguay. Aunque cada proceso con un técnico nuevo toma tiempo, entre los fanáticos de la ‘Roja’ Eduardo Berizzo tiene las horas contadas, al no saber devolverle al equipo la gloria de la que gozó en las ediciones 2015 y 2016 de la Copa América. ¿Es todo culpa del DT? Para los que siguen el día a día de la selección esto no se trata solo de estrategia, también de materia prima. “El hincha no le perdona los resultados, pero por el lado de la prensa entendemos que el gran problema que tiene Chile es que no hay recambio , no hay quienes vengan a ocupar los lugares de la generación dorada”, precisó Fuenzalida, quien además agregó que “no hay inversión en las divisiones menores, por parte de los clubes y eso hace que no se tenga ese cambio”.

Eduardo Berizzo, de acuerdo a la prensa chilena, se juega su continuidad en cada partido que dirige. (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Bajo esa misma línea, su compañero Neira indicó “Berizzo debió ingeniárselas con un panorama bien escaso de jugadores para competir al más alto nivel. Analizando las nóminas de la ‘Roja’, quizá lleguemos a 15 o 16 nombres que puedan pelear con el resto de las selecciones”. Aquí vale agregar la exclusión de Claudio Bravo, quien, en palabras del propio estratega, no aparecerá en el futuro, aunque esto tiene un trasfondo más grande. “Berizzo entiende que para el siguiente Mundial llegaría con 43 años, una edad avanzada. [...] Por lo que es el momento de darle minutos a un arquero que sí llegue con plenitud futbolística y física a un eventual Mundial. Más allá de que Bravo siga siendo el mejor arquero, en cuanto a trayectoria, vigencia y al nivel que juega (Europa), cometió el error de no venir a los últimos amistosos y priorizar sus vacaciones, cuando la idea del técnico era cohesionar a los jóvenes con los de mayor experiencia”, explicó Barrera.

Pese a esto, no se puede negar que no arrancó como todos hubieran querido con la ‘Roja’. “El ‘Toto’ asumió tras el fracaso a Qatar y se encontró con una gira a Corea y Japón que él no había planificado. Sin entrenamientos, sin conocimiento del plantel, se tuvo que enfrentar a rivales que poco después iban a disputar la Copa del Mundo. Luego, ya con más prácticas, los resultados tampoco son buenos”, expuso Neira. Solo los amistosos con Paraguay, Cuba y República Dominicana se pudo ganar, rivales a los que se les criticó (con excepción de los ‘guaraníes’) por el nivel deportivo; luego llegó las Eliminatorias: “La derrota frente a Uruguay fue un remezón fuerte y también un golpe de realidad para advertir que la selección chilena está lejos de sus mejores épocas , a pesar del aumento de cupos. El empate frente a Colombia también se puede sumar a esa perspectiva”, indicó González. Pese a esto, agregó un punto: “La dirigencia no condiciona la continuidad de Berizzo, [...] al menos en el papel mantiene el respaldo directivo”.

Bajas que no complican, excepto Vidal

Precisamente, respecto a la ‘generación dorada’, habrá un integrante de aquel plantel que no podrá estar: Arturo Vidal. El volante del Athletico Paranaense tuvo que ser operado por una rotura de meniscos en su pierna derecha, tras el duelo contra los ‘cafeteros’. Su ausencia sí preocupa a los colegas de Chile, pues las cualidades que aporta el jugador harán falta en los duelos que afrontarán ante Perú y Venezuela. “Es un jugador inamovible, que al igual que Gary Medel, Alexis Sánchez y hasta Charles Aránguiz, son jugadores insustituibles. Con Colombia jugó con una pierna, porque ya presentaba molestias, y aún así no perdió casi ninguna pelota, es un jugador distinto”, expuso Ramiro, un hecho que enfatizó González, al sostener que “no hay opciones que estén a la altura de lo que fue conocido como la Generación Dorada, que no han surgido jugadores que sean capaces de revertir el trámite de un partido”.

Chile's midfielder Arturo Vidal eyes the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Chile and Colombia, at the David Arellano Monumental stadium, in Santiago, on September 12, 2023. (Photo by Javier TORRES / AFP)

Sin embargo, el mediocampista de 36 años no es la única baja, aunque sí la más trascendente. Otros nombres que también quedaron fuera de la convocatoria de Eduardo Berizzo son Javier Altamirano y Nayel Mehssatou, quienes por lesiones no jugarán para esta jornada doble. Ambos son del gusto del DT, aunque de momento tengan que tener más recorrido para ser considerados ‘indiscutibles’. “Altamirano no era titular y Mehssatou no anduvo para nada ante Uruguay, perdiendo el puesto con Matías Catalán, quien rindió correctamente ante Colombia”, comentó Raúl, quien , ante la falta que hará Vidal, se lanzó un posible esquema en el mediocampo chileno: “Pulgar y Echeverría en la función del ‘doble 5′; más adelantado Diego Valdés y por Vidal tendría que ingresar Alexis Sánchez, quien hace rato que se siente más cómodo de volante que de delantero y dejando espacios a dos delanteros, considerando que se juega de local”.

¿Quiénes llegaron para suplir las bajas de Javier Altamirano (lesión muscular bíceps femoral), Nayel Mehssatou (esguince de tobillo), Juan Delgado (patología de cadera) y Benjamín Kuscevic (fractura del seno maxilar)? A través de las redes sociales de ‘La Roja’, se dio a conocer que Brayan Cortés y Fernando de Paul de Colo Colo, Alexander Aravena de Universidad Católica, así como Matías Fernández de Independiente del Valle, fueron los últimos en sumarse a la convocatoria para completar la lista del DT. Un dato curioso es que, todos los llamados son futbolistas de experiencia, excepto Aravena, quien con 21 años espera dejar un buen precedente para ser considerado en próximas convocatorias.

Ventajas y desventajas que tiene Chile

Con este panorama, ¿quedan posibilidades de un triunfo chileno? La respuesta es más amplia que un simple sí o no. Para González, la ‘Roja’ podrá contar con un Alexis Sánchez con más rodaje, lo que incrementa “las posibilidades de éxito que tiene la Roja. En sentido contrario, me preocupa la falta de continuidad de Ben Brereton. En otras condiciones, habría planteado que era una fecha más abordable”. Pese a ello, cabe destacar la inclusión de un guardameta que, gracias a sus actuaciones, se está ganando un el puesto que dejó Bravo. Se trata de Brayan Cortés, portero de 28 años y que milita en Colo Colo y de quien, en palabras de Fuenzalida, “te ataja lo que tiene que hacer y te salva”, además mencionó a Paulo Díaz de River Plate, aunque precisó que “no se le ha visto jugando con la selección chilena y sería estupendo verlo con Medel”.

Brayan Cortés es el arquero que se ha ganado la titularidad en la escuadra chilena, tras la ausencia de Claudio Bravo en las convocatorias de Eduardo Berizzo. (Foto: Javier TORRES / AFP)

En el caso de Neira, el colega de El mercurio apuntó que “la ventaja es que, en el papel, Perú y Venezuela son más ‘ganables’ que Uruguay y Colombia. La desventaja, curiosamente, es esa: el no sumar los seis puntos dejaría a Chile en una posición muy incómoda, porque Perú y Venezuela son los rivales a quienes hay que dejar en el camino para llegar al Mundial. Descontando a las selecciones que irán fijo a la Copa del Mundo (Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador), Chile enfrenta una especie de torneo aparte con el resto de los equipos: Perú, Paraguay, Bolivia y Venezuela. Es la triste realidad, pero es así. No sumar ante ellos sería catastrófico”.

Por su parte, Barrera ve el hecho de no jugar en el Nacional de Santiago como una desventaja, pues esa es la casa de la selección y el recinto con el que los hinchas se identifican. “Chile no va a poder utilizar su casa, que es el estadio Nacional, sino que se va a tener que jugar en el Monumental, que no tiene una cancha muy buena y tampoco gusta a los jugadores, así como a los hinchas, respecto a la visión que se tuvo respecto al duelo con Colombia. Por ejemplo, no se completó la venta de entradas, si bien por un castigo, pero tampoco se completó los espacios que se disponían”, explayó.

Reynoso, un rostro poco conocido

Un punto que no se pudo dejar de lado en la charla con los colegas chilenos es la presencia de Juan Reynoso, quien volverá a Santiago, esta vez, como director técnico de la Selección Peruana. Si bien en nuestro país se conoce sobre su trabajo como estratega en clubes nacionales e internacionales, en Chile poco o nada se sabe, incluso, para Barrera, algunos hinchas de la ‘Roja’ “piensan que Ricardo Gareca todavía sigue”. Esto, debido a la huella que dejó el técnico argentino, tanto en la ‘bicolor’ como en otros países y lo mucho que los hizo padecer (como la victoria por 3-0 ante Chile en la Copa América 2019 o el 2-0 que ganó Perú en Lima, por las Eliminatorias pasadas). Sin embargo, este es un nuevo proceso y amerita un conocimiento del nuevo DT para así analizar mejor al rival.

Juan Reynoso no es muy conocido en Chile, pero sí se sabe del plantel, el cual conserva la base que dejó Ricardo Gareca, tras siete años al mando de la Selección Peruana. (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

“Es un técnico que arma los equipos de atrás hacia adelante, que cuida mucho el arco propio y que busca hacer daño con transiciones rápidas. Ante Brasil hizo lo lógico, esperar y contraatacar por las orillas. Seguramente analizará mucho a Chile; es un DT que se caracteriza por conocer todos los detalles del rival y en base a eso, sacar ventaja”, precisó Raúl Neira. A nivel de equipo, Cristian González apuntó que “es un equipo respetable, que también busca unidades con urgencia. Entiendo que André Carillo no estará disponible, lo que supone una baja considerable para el equipo de Reynoso. Después, en término generales, se trata de una estructura más o menos clara, aunque con la misma necesidad que Chile de sumar rápidamente para perfilarse en la carrera por el cupo en el Mundial. Acá se le respeta, como a todos”.

Eso sí, no se puede dejar de lado lo hecho por el ‘Tigre’. “Se tiene la percepción de es una selección madura, que se ha consolidado en el tiempo, que viene jugando con una base ya hace bastante tiempo (desde la época de Gareca), pero se tiene la misma visión de Chile, que no tiene un gran recambio, no aparecen jugadores que vengan a apurar a los mayores, por lo que se siguen repitiendo nombres. ¿Cómo juegan? Por lo que vimos contra Paraguay, con la expulsión de Advíncula, da la idea son selecciones que de alguna manera, si pierde algún jugador, se reciente”, explicó Ramiro Fuenzalida. En tanto, Barrera concluyó que “lo que mostró Perú en las primeras fechas me pareció muy positivo. Creo que hizo dos buenos partidos, incluso, no merecía perder así ante Brasil, para mí, fue mucho castigo ese gol al último minuto, un empate hubiera sido muy justo y un buen premio para Perú. En cuanto a resultados ante Perú, estos han sido muy ajustados. Es un partido clave, un clásico, somos países vecinos, hermanos, hay rivalidad y Chile tiene la necesidad de ganar, sino se va a empezar a complicar el camino”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO