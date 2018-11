Con seis jugadores que actúan en la liga local, hoy arrancan los entrenamientos de la Selección Peruana para los amistosos contra Ecuador y Costa Rica. El viernes pasado, Ricardo Gareca convocó a 23 futbolistas, destacando el regreso de Cristian Benavente y Christofer Gonzales, así como la salida de la lista de Christian Cueva.

Aquí aplaudimos que el técnico siga buscando alternativas para contar con mejores sustitutos en algunas posiciones que aún dejan dudas. Gareca ya tiene a su equipo y lo que necesita es terminar de redondear el plantel. A siete meses del inicio de la Copa América, estamos a tiempo de ensayar variantes y así debemos encarar estos partidos de preparación.

Más allá de que a todos nos guste sumar victorias, no hay que hacer dramas si los resultados no nos acompañan en estos encuentros. No demos a los amistosos más valor del que realmente tienen. Si en algún momento podemos darnos el lujo de equivocarnos, está claro que es éste y no cuando estemos en competencia. A estas alturas, el técnico tiene otras prioridades; otro cantar será cuando empiecen la Copa América 2019, en junio, y las clasificatorias a Qatar 2022, que comienzan a rodar en octubre próximo.

Ricardo Gareca dice que nos cuesta disfrutar y tiene razón. Somos a menudo ansiosos y desconfiados, no nos la terminamos de creer. Quizá sea momento de hacerle caso y confiar. Tenemos un técnico serio, que ya nos ha llevado a alcanzar metas extraordinarias y conoce bien su oficio. No nos volvamos locos, entonces, y dejemos trabajar al Tigre.

Escribe: Guillermo Denegri

