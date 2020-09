El abrazo con doña Janet, después de su convocatoria a los microciclos, hasta ahora tiene reproducciones en las redes sociales. David Dioses desde aquel momento no deja de tener alegrías: acaba de ser llamado nuevamente por Ricardo Gareca, pero esta vez para el arranque de la Selección Peruana en las Eliminatorias. Y, como si todo eso no fuera suficiente, es probable que vuelva a tener otra felicidad...jugar al lado de Yoshimar Yotún.

El mediocampista estuvo en Full Deporte por Depor y cuando le consultaron quién era su ídolo, esto mencionó: "A mí siempre me ha gustado cómo juega Carlos Lobatón, hasta me molestaban y me decían que tenía un parecido. Ahora me encanta cómo juega Yoshimar Yotún y lo voy a tener al lado. Jugar con él sería muy bueno”.

El volante de Deportivo Municipal también se refirió a lo que le pidió el ‘profe’ Gareca desde que pisó la Videna. "Me ha pedido que sea más agresivo en la marca y lo tengo que realizar por mi mejoría. Ellos ven las cosas buenas y malas de cada jugador. Y, por ahora, me ha puesto como doble seis”, apuntó.

Con relación a los trabajos que viene realizando con el comando técnico del ‘Tigre’, no dudó en resaltar lo que buscan respecto a la parte física: “Los trabajos son muy intensos, te piden que mejores en muchas cosas, en rendimiento físico te exigen el doble que en el club y está bien porque los partidos con otras selecciones son muy intensos y hay que entrenar mucho”.

David Dioses, quien un día antes de la convocatoria solo durmió cuatro horas, se tiene fe de cara a los cotejos con Paraguay (Asunción) y Brasil (Lima). “Yo creo que el jugador peruano apunta a los seis puntos, si se puede con cuatro en buena hora. Se le puede ganar a Brasil, porque tenemos buenos jugadores y la mayoría juega en el extranjero”.

Respecto a su futuro a nivel de clubes, Dioses añadió que “tengo contrato hasta fines de noviembre y me encantaría jugar en un equipo grande como la 'U', Cristal, Alianza Lima, pero ahora me debo a Municipal y tengo que dar lo mejor de mí para que el equipo siga avanzando en el campeonato”.

