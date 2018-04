Selección Peruana: todo lo que debes saber de la Copa América Femenina 2018

Ellas también juegan. La Selección Peruana Femenina debutará este viernes 6 de abril en la Copa América de Chile, clasificatorio al Mundial de Francia 2019. La bicolor espera repetir la hazaña de su par masculino que jugará en Rusia 2018. Será la sexta vez que las chicas busquen su clasificación a la Copa del Mundo, sin éxito desde 1998. ¿Será su hora?

Perú jugará ante Paraguay, Uruguay, Colombia y Chile en el Grupo A. Las dos primeras de cada serie jugarán en el cuadrangular final, que da un par de cupos a la Copa del Mundo Francia 2019. Además, se juegan plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2010 y los Panamericanos Lima 2019, en donde la bicolor dirá presente como país organizador.

En su historia, la Selección Peruana Femenina ha ganado 6 veces, empató cuatro y perdió 14 en su búsqueda de clasificar a un Mundial. En Chile buscará romper su mala racha de doce años sin triunfos, pues aún no vuelve a celebrar luego de derrotar 2-1 a Bolivia el 15 de noviembre de 2006. Solo sumó un punto en los nueve partidos siguientes. Ante sus rivales de grupo, ganamos tres veces, dos a Chile y una a Colombia.

Son 22 los goles que ha marcado la Selección Peruana Femenina en Copa América, con Olienka Salinas como goleadora con seis. Fue la gran figura incaica en 1998 al anotar cinco veces, tres a Ecuador en la definición por el tercer lugar. Susana Quintana, ex atleta, anotó el primer en la historia de la bicolor, ante Chile el 6 de marzo de ese año.

Las dirigidas por Vivian Ayres ya tiene experiencia en varios sudamericanos femeninos Sub 17, Sub 20 y hasta mayor. Pese a que los resultado no acompañaron a la Selección Peruana Femenina, se ha visto ligera mejoría en los últimos dos años. Todo el Perú volverá a unirse para hacer barra a las chicas y así nos lleven a un nuevo Mundial.

Plantel de Perú en Copa América Femenina Chile 2018 Nombre Pos. Nac Club ALFARO , Diana DF 25.08.2001 Sporting Cristal ARÉVALO , Sandra VO 14.04.1998 JC Sport Girls ARRUELA , Milagros DF 11.10.1992 El Agustino CAGNINA , Claudia VO 10.09.1997 Saint John’s Red Storm ( USA ) CANALES , Xioczana VO 21.04.1999 JC Sport Girls COMESAÑA , Katarina DF 19.06.1992 El Agustino CORTEZ , Lorena DF 19.02.1988 ML CF CUCHILLO , Kamila VO 08.11.1999 CAR Moquegua ESPINO , Esthefany VO 16.08.1999 Universitario LÓPEZ , Karla AR 16.09.1998 Universitario MACHACA , Fiorella DF 14.02.2002 UNTAC MARTÍNEZ , Gretta VO 05.04.1997 Sporting Cristal NÚÑEZ , Pierina DL 13.03.2000 Universitario PIZANGO , Even DF 15.04.1993 Universitario RIVAS , Odalis DF 09.10.1988 Universitario SÁNCHEZ , Maryory AR 07.04.1997 Sporting Cristal SOLÍS , Ximena DL 29.09.2001 La Cantera SUÁREZ , Julia DL 01.11.1996 VCU Rams ( USA ) TABOADA , Sharol AR 05.11.1994 La Cantera TOMAYCONSA , Milena VO 28.09.2001 Sporting Unión VALENTÍN , María VO 13.10.1995 Sporting Cristal VEGA , Aranxa DF 26.08.1997 Universitario DT: Vivian Ayres Fixture Fecha Hora Partido Estadio 06 de abril 14:45 Perú vs Paraguay La Portada – La Serena ( CHI ) 08 de abril 14:45 Perú vs Uruguay La Portada – La Serena ( CHI ) 10 de abril 14:45 Perú vs Colombia La Portada – La Serena ( CHI ) 12 de abril 17:00 Chile vs Perú La Portada – La Serena ( CHI )

*Historial de Perú en Copa América Femenina Triunfos 6 Empates 4 Perdidos 14 Primer partido 02.03.1998 Perú 0-15 Brasil Primer triunfo 06.03.1998 Perú 1-0 Chile Mejor resultado 09.04.2003 Perú 3-1 Bolivia Goles Anotados 22 Goles recibidos 48 Goleadora Olienka Salinas (6 goles)

