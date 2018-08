La convocatoria de Horacio Calcaterra ha sorprendido a muchos, pero no se trata de algo que Ricardo Gareca decidió de la noche a la mañana. El técnico de la Selección Peruana venía siguiendo al argentino nacionalizado peruano desde hace mucho y al fin se decidió.

El gran momento de 'Calca' en Sporting Cristal fue algo de lo que el 'Tigre' no pudo resistirse y, como lo había dicho antes, que esté nacionalizado o no, no era algo que le interesara.

Horacio Calcaterra y el día que cantó el Himno Nacional del Perú

En una entrevista pasada para Radio Capital, Gareca admitió que observaba a Horacio Calcaterra y también a otros jugadores que habían adoptado la nacionalidad peruana.

"Yo voy preguntando, Calcaterra por ejemplo es peruano, nosotros vamos interiorizándonos de quien se nacionaliza, porque a partir de que es peruano, cualquiera puede jugar por la selección. Los nacidos en Perú han respondido, pero que surja la posibilidad de otro peruano nacionalizado, eso sí lo contemplamos", dijo en su momento Gareca.

Selección Peruana: el día que Ricardo Gareca habló de Horacio Calcaterra (Radio Capital)

Paolo Guerrero y los mundialistas que no entraron a la última convocatoria [FOTOS]

La Selección Peruana se medirá con Holanda el 6 de setiembre y ante Alemania el 9 de setiembre. Ambos encuentros serán en condición de visitante.