Ricardo Gareca es una de las pocas muestras de procesos a largo plazo que existen en el Fútbol Peruano. El técnico de la Selección Peruana ha logrado permanecer en el cargo por más de 3 años (y seguirá en los próximos 3).

Sin embargo, el caso del 'Tigre' al mando de la bicolor no es tan usual en el balompié nacional y ello debido a un fenómeno que invadió al deporte rey, en las últimas décadas, llamado "resultadismo".

Por ello, dos experimentados directores técnicos, decidieron compartir sus opiniones con Depor sobre lo difícil que es para un entrenador sostener un proceso a largo plazo en el Fútbol Peruano.

Duilio Cisneros fue el primero de ellos. El extécnico de Real Garcilaso y Ayacucho FC fue uno de los revolucionarios del fútbol y siempre intentó plasmar una idea de juego en sus equipos, cosa que fue bien vista por los simpatizantes del fútbol, pero no mucho por los dirigentes que exigían resultados inmediatos.

"Los dirigentes son los que establecen cuánto dura un proceso. Cualquiera que se mete el fútbol lo hace para ganar, para conseguir títulos. Al menos en el Perú, los altos mandos son resultadistas y suelen cortar procesos muy rápido cuando no se dan un par de resultados", sostuvo.

"La presión de la hinchada también puede ser un factor que corte un proceso. Si no hubieramos clasificado al Mundial, creo que no hubiera sido tan segura la renovación de Ricardo Gareca. El resultado final, nuevamente, le da un plus al proceso" agregó.

Duilio Cisneros ahora dirige en la Super Liga de Fútbol 7.

Víctor Rivera, por su parte, es uno de los entrenadores peruanos que mejor resultados tuvo en cuanto a los procesos largos. El ahora técnico de Deportivo Municipal también relacionó al resultadismo con la poca paciencia para respetar trabajos a largo plazo, aunque resaltó que un buen trabajo, en conjunto con el comando técnico, podría convencer hasta la directiva más dura.



"Esto depende mucho de lo que el comando técnico pueda ofrecerle a los dirigentes de un club. A mí siempre me han respetado los procesos. Que se interrumpa uno depende de la suma de varios factores (resultados, incomodidad de los directivos, presión de la hinchada, etc)", señaló el 'Chino'.

Víctor Rivera dirige a Deportivo Municipal.

El respeto a un proceso a largo plazo puede ser respetado o no, lo que queda claro es que varios factores son los que influyen en ello; el principal, el resultado inmediato que se pueda tener. No siempre tener un buen técnico te asegura ello.

