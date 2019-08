La drástica decisión que tomó Sampaoli con Cueva en plena visita de Ricardo Gareca

Luego de la conversación que mantuvo Ricardo Gareca con Christian Cueva en Brasil, Jorge Sampaoli decidió dejar al volante de la Selección Peruana fuera de la convocatoria para el choque que protagonizará Santos ante Sao Paulo.

Evidentemente, Christian Cueva no atraviesa un buen momento en Santos, a pesar de que llegó al club brasileño a pedido de Jorge Sampaoli. Por el momento, el volante de la Selección Peruana no tiene espacio en el once titular.

Según afirman desde Brasil, Sampaoli le exigió a Christian Cueva ponerse bien físicamente, para competir el puesto y justificar de esta manera su cupo de extranjero. Por eso, el ‘8’ de la ‘bicolor’ trabaja sin parar.

Es preciso señalar que Ricardo Gareca se reunión con Christian Cueva en Brasil. El técnico de la Selección Peruana le mostró su preocupación a ‘Aladino’, por los pocos minutos que ha sumado en Santos.

A un mes de disputar los amistosos ante Ecuador y Brasil (septiembre), Christian Cueva corre el riesgo de no ser considerado por Ricardo Gareca. De esta manera, crecen las esperanzas de otros futbolistas nacionales que militan en el extranjero para ser observados por el ‘Tigre’ con miras a Qatar 2022.

