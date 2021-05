La primera baja confirmada de la Selección Peruana para la Copa América es Edison Flores. El futbolista del DC United, quien ya había sido desconvocado para los encuentros ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022, tampoco podrá llegar a la cita continental. Pese a ello, el mediocampista es consciente de que su ausencia no se sentirá mucho en el equipo de Ricardo Gareca.

“Soy baja, pero en la selección están los mejores jugadores. Hay opción A, B y C. Hay un seguimiento por parte del ‘profe’ [Gareca]. Creo que a la selección no le afecta en nada mi baja. Desde aquí mi buena vibra para que les vaya bien hoy y siempre. Yo estaré apoyando siempre”, sostuvo en diálogo con AS Perú.

Una de las nuevas caras en la blanquirroja será Luis Ibérico, quien sería uno de los jugadores que podría cumplir la posición de Flores. “Creo que estaría preparado para reemplazar a Edison Flores. Puedo hacer un trabajo por la banda, creo que física y mentalmente estoy preparado para eso”, dijo el jugador de Melgar a RPP.

Ahora, el objetivo del ‘Orejas’ se enfocará en recuperase lo más pronto posible para sumarse al DC United, club donde todavía no ha podido despegar y mostrar toda su calidad. El tiempo estimado de recuperación será de seis semanas, según lo indicó el club capitalino.

“Uno quiere hacer historia y hacer las cosas estadísticamente bien. Eso es a lo que uno viene. Espero conseguirlo con trabajo y poder conseguir buenas actuaciones para ser recordado en DC United”, precisó.

Hasta la fecha, Edison Flores ha tenido presencia en 20 partidos del DC United, siendo titular en 18 ocasiones y anotando un gol. Estas cifras fueron registradas desde enero del 2020, fecha en la que fue anunciado como fichaje del equipo de la MLS.





