La Selección Peruana tuvo su segundo día de entrenamiento en Barcelona, con toda la delegación completa. Si bien algunos jugadores no trabajaron a la par del grupo, eso estuvo contemplado en el plan del comando técnico. Lo que resta de ahora en adelante es estar enfocados en los retos que tiene el equipo, tal y como lo dijo Edison Flores.

En conferencia de prensa, el volante nacional habló del partido de repechaje y la importancia que tiene ese encuentro. “Es un partido fundamental para nosotros. Puede ser un final o un comienzo, pero nosotros queremos que sea un comienzo para lo que viene y obviamente sea un resultado positivo”, sostuvo el ‘Orejas’ sobre el choque del 13 de junio en Doha.

A ello, agregó que el equipo trabajará para conseguir el anhelado pase a la cita mundialista, tal y como sucedió en noviembre del 2017 para Rusia 2018. “Queremos dar una alegría”, comentó el jugador, quien recalcó que “el partido del 13 de junio va a ser muy vital para nosotros, el más importante en lo que va del año”.

Otro punto por el que fue consultado fue su presente en la MLS. En lo que va de la temporada, Flores ha sumado 13 partidos con el DC United, llegando a tener 925 minutos en campo. Por ello, aseguró que viene con la mejor manera y con toda la predisposición para dar lo mejor al combinado nacional.

“Este mes de mayo ha sido bueno para mí. He tenido minutos, he estado trabajando al máximo, la MLS también ha tenido fechas a mitad de semana. Uno está siempre dispuesto a lo que requiere el club. He trabajado bien, a conciencia y me he preparado para lo que viene, por mi club y esperando con muchas ansias lo que la selección quería”, dijo.

El elenco de Ricardo Gareca tiene planeado seguir trabajando toda esta semana, para el amistoso pactado con Nueva Zelanda este domingo en el RCDE Stadium. Tras ello, continuarán entrenando en Barcelona hasta el 10 de junio, fecha en la que se tiene previsto el viaje a Doha, donde terminarán de afinar detalles para el partido de repechaje.





