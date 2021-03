La Selección Peruana no tuvo el arranque esperado en las Eliminatorias a Qatar 2022 (en cuatro fechas solo sumó el empate ante Paraguay en Asunción). El comando técnico lo sabe y los jugadores también, por lo que al ser consultados por cómo ven al equipo hacen un análisis de los sucedido. El último en hablar del tema fue Edison Flores, quien se refirió a la responsabilidad de cada uno.

“En las primeras fechas no nos ha ido bien. Yo lo he recalcado, no nos encontramos y eso refleja los puntos que tenemos. Vienen momentos más importantes que no podemos dejar pasar”, sostuvo el atacante de DC United en diálogo con Movistar Deportes. Además, señaló los puntos claves a mejorar hacia el futuro.

En ese sentido, precisó que hubo muchas expectativas, luego de lo ocurrido la campaña pasada rumbo a Rusia 2018. “La gente se deja llevar por el Mundial al que fuimos, pero hay muchas cosas por mejorar y tiene que empezar desde la Liga1, Federación y Asociación para que podamos tener un buen papel”, agregó.

Por lo pronto, Edison Flores recalcó que, tras un año de confinamiento, ya se sabe lidiar con las consecuencias que se tiene en estos tiempos: “Tenemos que estar a full en todos los aspectos y mentalmente preparados, porque ya sabemos convivir con la pandemia. Eso no tiene que ser un problema para los que vienen”.

Si bien la fecha doble para las Clasificatorias quedó aplazada y el amistoso con Chile fue cancelado, el equipo debe estar preparado para vestir la blanquirroja cuando sea necesario, así le dejó claro Néstor Bonillo al ‘Orejas’. “Tuve contacto con el ‘profe’ Bonillo antes que se suspenda la fecha doble. Él quiere que, los que estén en la Selección, estemos preparados para dar todo, jugar y ganar”, enfatizó.

El comando técnico de la Selección Peruana viene trabajando en la gira que haría Ricardo Gareca para abril, donde tendría previsto visitar a los jugadores que militen en México, Estados Unidos y Europa. De momento, se vienen evaluando las restricciones y protocolos, de modo que el DT tenga un acercamiento con los jugadores que militan en estos países.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR