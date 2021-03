Ángel Comizzo y Jorge Espejo, estrategas de Universitario y Cantolao, respectivamente, dieron por cerrado el cruce de palabras que sostuvieron el viernes tras el enfrentamiento de sus equipos por la fecha 2 del grupo B de la Fase 1 de la Liga 1. Ambos dialogaron en vivo este domingo a través de ESPN FC e hicieron las paces.

“Yo en ningún momento te falté el respeto”, dijo el argentino luego de acusar al técnico nacional de ordenar trabar y golpear a sus dirigidos. “Todo queda en la cancha”, respondió el DT del ‘Delfín’, que también dejó clara su postura.

“No cuestioné el resultado, tampoco la determinación y actitud que tuvo Cantolao, lo que me preocupó fue que el mensaje desde la banca (de Cantolao) era parar, cortar y golpear era continuo. Eso me preocupa porque nosotros estamos al frente de jugadores jóvenes, que aprendan a jugar con sistemas diferentes, que hagan triangulaciones, que manejen la posesión...”, argumentó Comizzo.

“Hay cosas que los entrenadores sabemos que tenemos que hablar con nuestros jugadores en los vestuarios. Quise expresar eso”, aclaró mirando mediante la pantalla a Espejo.

Eso sí, la victoria de Cantolao fue indiscutible, reconoció el entrenador merengue. “Soy muy autocrítico, sé que nos han ganado muy bien y que mi equipo tiene que mejorar, pero digo lo que me preocupó”, declaró.

Espejo, panelista del programa, también pasó la página. “Siento no debiste decir algunas cosas, porque tocaste códigos. Con el mensaje también subestimaste a la sociedad futbolística peruana. No comparto las líneas que lanzaste después del partido, pero queda en la cancha y en el partido”, respondió el exmediocampista.