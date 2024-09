La Selección Peruana sigue sin levantar cabeza en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. La derrota por 1-0 frente a Ecuador en Quito fue un duro golpe para las esperanzas de clasificación de la Bicolor, que, a falta de 10 jornadas, se encuentra en el último lugar de la tabla. Con solo tres puntos obtenidos en ocho fechas -tres empates y cinco derrotas-, el equipo dirigido por Jorge Fossati está inmerso en una crisis de resultados que ha generado un clima de frustración y descontento general. Este nuevo traspié no solo aleja al equipo nacional de la zona de clasificación directa, sino que pone en serio peligro la posibilidad de, por lo menos, alcanzar el repechaje (a seis puntos).

El partido en Quito representaba una oportunidad vital para que Perú sumara puntos, especialmente en un escenario complicado como lo es la altura de la capital ecuatoriana. Sin embargo, el equipo no pudo imponer su juego ni generar ocasiones claras de gol, situación que lamentó Gianluca Lapadula en zona mixta tras la finalización del partido.

El delantero del Cagliari no ocultó su frustración por el resultado, aunque reconoció el esfuerzo del equipo en un partido que, según él, merecía otro desenlace. “Sin duda nos ha dolido mucho la derrota por el partido que hicimos. Creo que hicimos otro partido con gran actitud, y lamentablemente no hemos logrado sacar puntos”, señaló el ‘Bambino’, quien lideró el ataque peruano, aunque no tuvo oportunidades claras para marcar.

Para Lapadula, el equipo tuvo la disposición y la entrega necesarias, pero volvió a carecer de contundencia en los metros finales, un problema recurrente en la campaña de Perú. A pesar de la desazón, ‘Lapa’ opta por dar vuelta a la página rápidamente y enfocarse en lo que viene: la fecha doble de octubre, donde Perú recibirá a Uruguay y luego visitará a Brasil.

“Hay que prepararse de la mejor manera cada partido. Antes Uruguay y después Brasil”, expresó el delantero, consciente de que el margen de error empieza a terminarse y que cada punto en juego será decisivo para mantener vivas las esperanzas de clasificar al Mundial. Por su parte, sabe que debe volver a celebrar un gol (oficial), algo que no ocurre desde marzo de 2022, cuando marcó en la victoria ante Paraguay (2-0) rumbo a Qatar 2022.

Gianluca Lapadula no marca un gol oficial con la Selección Peruana desde marzo de 2022, ante Paraguay. (Foto: Getty Images)

Luego de culminada la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, la Selección Peruana tomará un breve descanso para luego retomar con una nueva jornada doble del proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Norteamérica. A la sele le tocará dos duros rivales: Uruguay en Lima y Brasil de visita.

El 10 de octubre, Perú será local ante la siempre difícil selección de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa. El compromiso está programado para las 8:30 pm (hora peruana) y será en el marco de la fecha 9. Mientras que el 15 de octubre, jugará ante Brasil por la jornada 10 de las Eliminatorias 2026 (7:45 pm - hora peruana).





Selección Peruana en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026





Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 8 6 0 2 12 4 8 18 2 Colombia 8 4 4 0 9 5 4 16 3 Uruguay 8 4 3 1 13 5 8 15 4 Ecuador 8 4 2 2 6 4 2 11 5 Brasil 8 3 1 4 9 8 1 10 6 Venezuela 8 2 4 2 6 7 -1 10 7 Paraguay 8 2 3 3 2 3 -1 9 8 Bolivia 8 3 0 5 10 15 -5 9 9 Chile 8 1 2 5 4 12 -8 5 10 Perú 8 0 3 5 2 10 -8 3





Resultados de Perú en Eliminatorias Mundial 2026





FECHA PARTIDO RESULTADO 10.09.24 Ecuador vs Perú 1-0 06.09.24 Perú vs. Colombia 1-1 21.11.23 Perú vs. Venezuela 1-1 16.11.23 Bolivia vs. Perú 2-0 17.10.23 Perú vs. Argentina 2-0 12.10.23 Chile vs. Perú 2-0 12.09.23 Perú vs. Brasil 0-1 07.09.23 Paraguay vs. Perú 0-0

Perú marcha en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 con solo 3 puntos. (Foto: Getty Images)

