Si bien no coincidieron en la etapa formativa, Luis Advíncula y Yoshimar Yotún supieron enfrentarse en más de una ocasión, ya que ambos nacieron en 1990, lo que ocasionaba que se vean las caras en distintos campeonatos de la categoría. Con el paso de los años, los jugadores de la Selección Peruana llegaron al primer equipo de Sporting Cristal, lo que permitió que entablen una entrañable amistad que se fue fortaleciendo día a día, convirtiéndolos -prácticamente- en hermanos.

Por ello, no sorprende que ‘Bolt’ haya usado sus redes sociales para enviarle un mensaje de aliento a ‘Yoshi’, luego de la complicada lesión que sufrió en la reciente derrota de los celestes por 2-1 ante la Universidad César Vallejo en el Mansiche de Trujillo, en la que su rodilla se vio comprometida luego de una acción ofensiva de los dirigidos por Enderson Moreira.

En ese sentido, Advíncula tomó una postal con Yotún (en uno de los entrenamientos de la Selección) para enviarle un mensaje a su ‘compadre’. “Volverás más fuerte que nunca, hermano. Te amo mucho”, sostuvo el lateral que -en la actualidad- milita en Boca Juniors.

El mensaje de Advíncula para Yotún (Captura)

La postura de Fossati sobre lesión de Yotún

Por otro lado, en un comunicado publicado en sus redes sociales, Sporting Cristal destacó que Yoshimar Yotún tiene un “compromiso ligamentario en la rodilla”. Mientras se esperan más noticias por parte del club, Jorge Fossati sostuvo que tuvo comunicación con el futbolista, pero evitó profundizar sobre la lesión que sufrió en el Estadio Mansiche de Trujillo.

“Conociéndolo a Yoshimar, como lo conozco, él va a poner todo de sí, con la ayuda de los médicos, especialmente con la ayuda de Dios va estar nuevamente en las canchas”, le dijo el exentrenador de Universitario de Deportes al medio América Deportes. Aunque todavía no es de conocimiento público el grado de lesión con exactitud, el estratega tiene esperanza en que no es nada grave.

“Nos hemos mandando mensajes. No creo que todavía sea el momento, para hacer otra cosa que no sea alentarlo. Poner toda nuestra energía, rezar para que sea lo más leve posible esta lesión”, agregó el ‘charrúa’ de 71 años. Cabe mencionar que, por ahora, la presencia del mediocampista en la Copa América no es certera. Recordemos que el torneo se juega entre el 20 de junio y el 14 de julio.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Como parte de su preparación para la Copa América, la Selección Peruana medirá fuerzas con Paraguay el 7 de junio, en Lima. La intención de la escuadra incaica es que el duelo contra los albirrojos se de en el estadio Monumental de Ate, siendo este el que marcará la despedida de la delegación nacional antes de partir a Estados Unidos.

Por otro lado, a través de las redes sociales del elenco blanquirrojo, se dio a conocer que El Salvador fue el elegido para ser el último amistoso previo a la cita continental. Dicho compromiso está pactado para el viernes 14 de junio a las 7:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Subaru Park de Filadelfia.

Es preciso señalar que, en este certamen continental, integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá –que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf–. El debut será ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca, el 21 de junio en el AT&T Stadium, en Arlington (Texas).





