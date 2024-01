Plan de trabajo inicial

“Como primer gran objetivo es optimizar los tiempos, estamos en eso. Posiblemente no es el mejor momento para salir a reunirme con los jugadores que están en el exterior, pero sí utilizarlo para los jugadores que están en el país. Ya salió el fixture de la Liga y eso nos ayuda para organizarnos, para reunirnos con los que están en Lima, Trujillo y Cusco, por lo menos para conocernos personalmente con aquellos que no nos conocemos”.

En este primer punto, Jorge Fossati dio más luces sobre lo que planifica a corto plazo, ya que, a diferencia de lo que se pensaba en tanto a que haría una gira de viajes para visitar a los seleccionados que militan en el exterior, su enfoque inicial será en reunirse con jugadores convocables de la Liga 1 y así optimizar el tiempo de trabajo, que es una de sus principales preocupaciones considerando que restan nueve meses para el inicio de las Eliminatorias. Asimismo, por ser los jugadores que tiene más a la mano.

Asimismo, en tanto a lo más próximo, Fossati indicó que uno de los miembros de su comando técnico acompañará a la selección sub-23 dirigida por ‘Chemo’ del Solar a Preolímpico a disputarse en Venezuela a partir de este 20 de enero para así poder ir observándolos más de cerca.

Implementar la línea de tres

Si bien no indicó que usará dicho esquema como una certeza, Jorge Fossati confirmó que su sistema de juego favorito es con tres centrales al fondo y con la que se adecúa más a trabajar. “Lo que no vamos a cambiar es la idea, que no es lo mismo que el sistema de juego. La línea de tres defensores es un planteo que nos gusta, pero no hay sistema mágico. Si podemos, es un sistema que nos gusta, que nos da respuestas a muchas cosas. No hay sistema mágico porque solo no juega y por eso digo que es una parte más dentro del sistema, pero organizarnos así nos gusta”.

En este punto, Jorge Fossati se refirió a que, si bien lo esperable será que implemente su sistema de juego predilecto (con tres zagueros en el fondo), igual se pueden dar algunas variables que se adecúen a la idea de juego que ha venido teniendo la selección peruana en el último tiempo y, para esto, las modificaciones que podrá hacer será la cantidad de volantes y delanteros que utilice y sus características. El reacomodo de jugadores bajo este sistema y que prevalezca la identidad de juego de la ‘blanquirroja’ será, sin duda, la mayor tarea del estratega uruguayo.

Actualidad por encima de nombre propio

En tanto a los criterios que tendrá en cuenta para convocar a sus jugadores, Fossati indicó: “Si ya tiene experiencia en la selección, está jugando o está a full, y consideramos que para la posición es el jugador que queremos, reúne todas las condiciones. No me fijo en la edad, me fijo en la actualidad. Sí me fijo en su pasado, pero no voy con prejuicios en ningún lado”.

En tal sentido, Fossati dejó en claro que, más allá de la jerarquía con la que puedan contar algunos jugadores de la selección peruana, priorizará su condición física actual y, en la misma línea, enfatizó en que ningún jugador es imprescindible, ya que se confía en las variantes que hay en cada sector del campo para suplir a los que no puedan estar: “Lapadula está lesionado y cómo llegará a marzo, no sé y si no llega bien a marzo no estará. Para nada considero que haya imprescindibles, decir que si no está Lapadula o Guerrero, Perú no tiene un ‘9′, no pienso así, y podría dar nombres de centrodelanteros que han demostrado su capacidad”.

Con esto, el entrenador uruguayo dejó en claro que buscará un equipo que, más allá de nombres propios, tenga buen funcionamiento así tenga que prescindir de ciertos nombres con recorrido en caso no estén bien físicamente, un punto en el que coincide con Juan Reynoso, quien durante su proceso fue bastante riguroso en que los jugadores estén dentro del margen físico indicado para poder ser convocados a los encuentros, pese a que algunas decisiones causaron polémica.

Los rivales ideales

El debut de Jorge Fossati será en marzo para los partidos amistosos que, extraoficialmente, serán ante Italia y Guatemala en Estados Unidos. Al respecto, el director técnico dejó entrever que estos encuentros no son mucho de su agrado ya que, además de indicar que no están confirmados, enfatizó en que lo que prioriza es enfrentarse a selecciones lo más parecidas a las que se enfrentará en Eliminatorias, por ejemplo, las latinoamericanas.

Más allá de las luces que pueda traer consigo enfrentarse a un campeón mundial como Italia, Fossati aseguró que no es de su interés que el rival sea mediático, sino que pueda servir de preparación para las Eliminatorias de setiembre: “Sobre los amistosos, de momento no hay nada confirmado. La meta es la eliminatoria, pero hay un objetivo de por medio (Copa América) y eso sera de real importancia, mas allá de buscar los reflectores del mundo lo que mas queremos es trabajar con rivales que son parecidos a los que enfrentaremos en la real meta”.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO