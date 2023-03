Lo que se pudo ver en los amistosos contra Alemania y Marruecos es precisamente esa adicción por defender bien. Pero no siempre sale de acuerdo a los planes. Ante los teutones, la bicolor mostró su peor cara con Reynoso en el banco y dejó una imagen irreconocible que el propio técnico estuvo obligado a reponer. Contra los marroquíes, esa línea de cinco pasó a ser una línea de cuatro y hubo una franca mejoría. No es mezquino reconocerlo. Perú mejoró defensivamente, pudo mantener el cero en su arco y fue posible destacar a otros jugadores además de Pedro Gallese, como son los casos de Anderson Santamaría y Carlos Zambrano (hasta antes de tu expulsión).

Sin embargo, defender bien es solo el inicio y a partir de allí hay que construir. Falta todavía uniformizar los rendimientos de los defensores suplentes (Luis Abram) y de los laterales como Miguel Trauco, que todavía no han podido completar un buen partido con la selección. Ambos recibieron oportunidades, pero no convencieron al técnico hasta ahora. Es la tarea de Reynoso solidificar esa zona del campo y sostener un nivel aceptable para competir en las Eliminatorias. Si la bicolor logra hacerlo, los partidos se harán más cómodos; no obstante, tampoco es una garantía de que los tres puntos en juego están asegurados.

No es pecado afirmar que la gran deuda de la selección de Reynoso ha sido la parte ofensiva: cero remates directos al arco en 180 minutos es una cifra de terror que debería preocupar al comando técnico y que exige una solución inmediata. Tenemos jugadores para encontrar una vía de escape, el problema es que no se animan a patear al arco. Ese recurso estuvo ausente en la gira europea y es una muestra de la falta de confianza que los atacantes (volantes y delanteros). Ningún remate tuvo destino de gol. Ter Stegen y Bono fueron espectadores de sus respectivos partidos y eso no puede volver a suceder.

Estoy seguro de que Reynoso lo sabe. No seamos ciegos ni nos dejemos engañar por los resultados. Contra Alemania, el 2-0 pudo ser un marcador más abultado; y ante Marruecos, ese 0-0 es un score que no refleja lo que se vio en la cancha. Es cierto que defender bien forma parte de jugar bien; pero también es una necesidad patear al arco para convertir los goles. Esa es la fórmula para ganar en el fútbol. No se ha inventado nada ni se ha descubierto la pólvora. Está en Reynoso, entonces, equilibrar la balanza y hacer un mejor equipo. El tiempo ya corre en su contra.

