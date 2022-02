No hay descanso. La Selección Peruana continúa trabajando y muestra de ello es la recargada agenda que tendrán antes del choque contra Uruguay, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. Según indicó Antonio García Pye, miembros del comando técnico tendrán una travesía por Europa para conocer la situación de dos de los elementos principales del equipo incaico.

“Una delegación de la Selección Peruana viajará a España para ver a Renato (Tapia) y luego a Italia para conocer la situación de (Gianluca) Lapadula. Por otro lado, nosotros estaremos viajando la próxima semana para los ajustes finales de la logística (en Uruguay)”, sostuvo el gerente de selecciones en diálogo con RPP.

Por otro lado, García Pye reconoció que existe la posibilidad de que la Selección Peruana inicie un poco antes con sus trabajos de cara a la recta final de la competencia, para lo que esperan tener los vistos buenos de los equipos de la Liga 1, quienes decidirán si Ricardo Gareca podrá contar o no con sus jugadores antes de tiempo.

“Es posible que pueda darse un microciclo de la Selección Peruana en los primeros días de marzo. La idea es trabajar el día 14 de ese mes con los jugadores del medio local y luego ya con todo el plantel completo”, agregó el directivo del conjunto nacional.

Fecha y hora confirmada para los partidos de Perú

Perú visitará a Uruguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 y el choque será clave para determinar a los clasificados para la Copa del Mundo. Debido a su trascendencia, la FPF reveló que el partido se jugará el jueves 24 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), en paralelo a otros encuentros importantes.

Por otro lado, en la fecha 18, la tendencia será similar. El Perú vs. Paraguay, en el Estadio Nacional se Lima, se llevará a cabo el martes 29 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), al mismo tiempo que el Chile vs. Uruguay, Ecuador vs. Argentina y Venezuela vs. Colombia. En esta jornada final de Eliminatorias, el Bolivia vs. Brasil tendrá una planificación distinta.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.