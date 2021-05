Un nuevo reto, un nuevo tatuaje. El guardameta de la Selección Peruana, Pedro Gallese, se hizo un nuevo ‘tattoo’ con miras a los nuevos partidos que tendrá bajo los tres palos de la Blanquirroja por las Eliminatorias a Qatar 2022. Eso sí, el ‘Pulpo’, mientras aún se encuentra en el Estado de Florida, se aseguró que no conozcan del todo el nuevo diseño que está ubicado en su espalda.

A través de su cuenta de Instagram, el portero del Orlando City compartió con sus seguidores la imagen de él, mientras lo tatuaban en un establecimiento frecuentado por el futbolista. Como es sabido, el arquero es aficionado a los tatuajes, los cuales los tiene ubicados en varias partes de su cuerpo, como espalda, piernas, brazos y más.

Por otro lado, en el último duelo que tuvo su equipo contra el New York Red Bull, Gallese tuvo una de las mejores atajadas de la fecha en la MLS, aunque ello no fue suficiente para quedarse con el triunfo, pues el Orlando City cayó (2-1) en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.

Pedro Gallese y su nuevo tatuaje, previo a las Eliminatorias. (Foto: Instagram)

Pensando en Colombia

Alrededor de Luis Abram se habla más de su futuro que de su presente: tras terminar su etapa con Vélez Sarsfield, todo apunta a que su destino estaría en el ‘Viejo Continente’. Pese a ello, el zaguero fue claro: por ahora no quiere pensar en otra cosa que no sea la Selección Peruana.

“Le he dicho a mi representante que no me toque el tema porque ahora me concentro en la selección. No quiero que me distraiga”, sostuvo el defensor, quien es fijo en la pizarra de Ricardo Gareca. Y cumplió al pie de la letra: el pasado sábado se sumó a los entrenamientos en San Luis.

A través de sus redes sociales, la bicolor confirmó la presencia de Luis Abram. No obstante, no fue el único que apareció en la Videna. José Carvallo, Aldo Corzo y Alex Valera también lo hicieron, pensando en los retos que tendrá ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias (próximo 3 y 8 de junio, respectivamente).





