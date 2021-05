Es cierto, nuestro presente en las Eliminatorias a Qatar 2022 no es favorable: solo registramos un punto tras el empate ante Paraguay en Asunción; luego tropezamos con Brasil, Chile y Argentina. Pese a ello -y a que nuestros nuevos rivales son Colombia y Ecuador-, Gianluca Lapadula generó esperanza con su mensaje para toda la selección peruana: “Podemos ganar los dos partidos”. Pero no fue lo único que llamó la atención del ‘9′.

El jugador de Benevento de Italia también se refirió a la chance de hacer dupla de ataque con Paolo Guerrero. “No tengo problema de ser el único punta o jugar con Paolo. Trabajo para expresarme de la mejor manera y todos los delanteros siempre quieren hacer goles. Lo más importante es jugar”, expresó el atacante.

Y lo viene demostrando desde el jueves que llegó a nuestro país. Gianluca Lapadula, al igual que el resto de seleccionados, bajó del avión y de inmediato se sumó a los entrenamientos con la Selección Peruana, en la Videna. Y este sábado, en el sexto día de trabajos de la bicolor, compartió un mensaje a través de sus redes sociales.

“Entrenamiento. #ArribaPerú #unidossomosmásfuertes”, escribió el delantero de la blanquirroja. Ojo, hasta el momento registra 120 minutos con la Selección Peruana: ingresó en los últimos 30′ contra Chile, en Santiago, y frente a Argentina estuvo desde el arranque.

Lapadula estuvo en los cotejos contra Chile y Argentina (Foto:Selección Peruana)

Sexto día de entrenamientos

En las últimas horas, alrededor de Luis Abram se habla más de su futuro que de su presente: tras terminar su etapa con Vélez Sarsfield todo apunta a que su destino estaría en el Viejo Continente. Pese a ello, el zaguero fue claro: por ahora no quiere pensar en otra cosa que no sea la selección peruana y los retos que tendrá ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias (próximo 3 y 8 de junio, respectivamente).

“Le he dicho a mi representante que no me toque el tema porque ahora me concentro en la selección. No quiero que me distraiga”, sostuvo el defensor, quien es fijo en la pizarra de Ricardo Gareca. Y cumplió al pie de la letra: este sábado se sumó a los entrenamientos en San Luis. A través de sus redes sociales, la bicolor confirmó la presencia de Luis Abram. Pero no fue el único que apareció en la Videna. José Carvallo, Aldo Corzo y Alex Valera también lo hicieron

