El último martes, a través de un comunicado, la Selección Peruana anunció las convocatorias de Raziel García y Alexis Arias tras las bajas de Edison Flores y Alexis Arias. Lo del volante de Cienciano -de cara a esta fecha doble de Eliminatorias, ante Colombia y Ecuador-, no es casualidad: a lo largo de la Fase 1 acumuló ocho partidos y 548 minutos. Aquí los detalles de este nuevo reto.

“Me sorprendió el llamado, no sabía lo que pasó con mis compañeros y primero se comunicaron conmigo para informarme los procedimientos y protocolos para integrarme”, mencionó en diálogo con RPP. No fue lo único que sostuvo Raziel García: “Uno siempre trabaja para estar convocado y me hubiese gustado estar en la lista del inicio. Sabemos que de todas maneras todos somos importantes dentro del equipo, de eso se trata un plantel”.

Con relación a la posición que le gustaría ocupar dentro de la selección peruana, indicó que “en mi club vengo jugando de interior por izquierda, derecha o extremo. Tengo que acoplarme a lo que necesite el profesor y tratar de hacer lo que él me pida. Creo que estaría cómodo de extremo por izquierda, desde Vallejo llevo jugando ahí. Pero si no, no tendría problema de jugar un poco más atrás”.

Sobre sus metas para esta temporada, el volante de Cienciano agregó: “Tengo las metas bien claras hace algunos años, vengo trabajando parejo no solo en el tema futbolístico sino personal. Sé que ha sido un año difícil por todas las circunstancias que estamos pasando, pero sé a dónde quiero llegar. Primero estar en selección y luego ir al extranjero. Creo que estoy en el camino correcto”.

Sexto día de entrenamientos

En las últimas horas, alrededor de Luis Abram se habla más de su futuro que de su presente: tras terminar su etapa con Vélez Sarsfield todo apunta a que su destino estaría en el Viejo Continente. Pese a ello, el zaguero fue claro: por ahora no quiere pensar en otra cosa que no sea la selección peruana y los retos que tendrá ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias (próximo 3 y 8 de junio, respectivamente).

“Le he dicho a mi representante que no me toque el tema porque ahora me concentro en la selección. No quiero que me distraiga”, sostuvo el defensor, quien es fijo en la pizarra de Ricardo Gareca. Y cumplió al pie de la letra: este sábado se sumó a los entrenamientos en San Luis. A través de sus redes sociales, la bicolor confirmó la presencia de Luis Abram. Pero no fue el único que apareció en la Videna. José Carvallo, Aldo Corzo y Alex Valera también lo hicieron.





