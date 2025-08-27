En la antesala de una fecha doble que puede marcar el rumbo de la Selección Peruana rumbo al Mundial 2026, Yoshimar Yotún volvió a ponerse la camiseta de la ‘Bicolor’ después de un largo proceso de recuperación. El mediocampista de Sporting Cristal, pieza histórica de la última década en la selección, no ocultó su emoción por regresar a Videna tras casi dos años de ausencia por lesión. Además de resaltar la ilusión del plantel por alcanzar el repechaje, también resaltó la aparición de nuevos nombres, en medio de una convocatoria que marcó también algunos regresos de seleccionados a la Liga 1.

Pasaron 22 meses desde la última vez en la que ‘Yoshi’ se podría otra vez los colores rojo y blanco para representar a nuestra Selección Peruana. Una dura lesión que tuvo grandes complicaciones en su salud, lo mantuvieron lejos de los focos, pero hoy, con otro semblante, será otra vez abanderado de ‘el equipo de todos’.

“Jamás me di por vencido, jamás pensé en dejar de jugar. Siempre estuve convencido que me iba a recuperar y volver, siempre tuve en la mira poder jugar con el club que era mi primera meta y después volver a la Selección. Estoy muy feliz, disfruto más que nunca cada día acá y siempre trato de estar positivo”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

A su vez, ejemplificó lo que significa su presencia en la ‘Bicolor’ y lo que puede dar con su experiencia. “Busco ser uno de los primeros en los entrenamientos, dar todo por la Selección. Creo que es el mejor ejemplo que puede dar uno que ya es grande, es importante que aparezcan nuevas caras siempre lo he dicho que mientras sigan apareciendo nuevos será más fácil para los grandes dar un paso al costado”, añadió.

Yoshimar Yotún regresó a una convocatoria de la selección peruana. (Foto: FPF)

Por supuesto, la gran incógnita se abre para saber si podrá arrancar como titular desde el inicio. Si bien, no hace mucho fue su regreso, ha ido sumando minutos paulatinamente en Sporting Cristal, lo que lo llevó también a esta convocatoria. Lo importante será saber cómo se siente él físicamente, por lo que también fue claro en el plan para esta fecha doble.

“He ido de a pocos sumando minutos, estoy muy bien, con mucha más confianza pero es lo que decida el profe, si él decide que estoy para 90, trataré de jugar todo lo posible, pero si me canso, levantaré la mano y también podría entrar otro que dé lo máximo como yo. Sabemos que tenemos dos partidos sumamente importantes, con posibilidades de meternos al repechaje, y estamos convencidos de que podemos sacar los partidos adelante para lograr eso”, indicó.

Consultado por ponerle un punto final con los próximos partidos de Uruguay y Paraguay, respondió tajantemente sobre su permanencia en la ‘Bicolor’: “No sé si sea mi última eliminatoria, yo me siento bastante bien. Obviamente mientras yo me sienta así siempre en mi cabeza va a estar jugar en la Selección, para mí no es la última pero depende también del CT”.

Rescatando la aparición de nuevos nombres en la lista de convocados, resaltó mucho el buen presente de Erick Noriega, además de confirmar que lo de Alessandro Burlamaqui no es una aparición de hoy, si no que ya tuvieron momentos de compartir, en una experiencia previa con la camiseta peruana.

“Lo de Noriega viene ya desde hace un tiempo, ha dado un salto de calidad tremendo con su pase a Gremio. No es que se haya ido por una apuesta, él es una realidad y estamos felices de que se haya ido a una de las ligas más grandes de Sudamerica. Burlamaqui nos dejó buenas sensaciones cuando entrenó con nosotros en España, le está yendo bien con Alianza Lima y creo que es muy meritorio su convocatoria. Con los dos tenemos muchos años más con los dos para disfrutarlos”, comentó.

Finalmente, no negó que los regresos de algunos seleccionados al torneo peruano benefician al fútbol nacional, siempre será mejor exportar a ligas de mayor nivel. “Los regresos es importante porque potencia la Liga 1, han venido compañeros de Selección que han estado mucho tiempo fuera y creo que eso potencia el torneo para que los partidos sean más competitivos. Pero mientras salgan más y vengan menos será más importante para la Selección”, concluyó.

¿Cuándo jugará la Selección Peruana?

Luego de su último empate sin goles ante Ecuador en junio, la Selección Peruana volverá a tener actividad durante las primeras semanas de septiembre, cuando afronte una nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026. Estos partidos serán frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, pactados para el 4 y 9 de septiembre, respectivamente.

En cuanto a la transmisión de estos cruces, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para todo el territorio peruano por señal abierta, mientras que por Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV) en la señal de cable. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

