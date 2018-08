¿El Mundial premia? No siempre. Arturo Vidal , por ejemplo, no estuvo en Rusia 2018, pero está a un paso de dejar el Bayern Múnich para ir a Barcelona. Claro, sus 31 años no será un impedimento para que uno de los mejores volantes del mundo continúe su carrera en una liga top.

Perú , en cambio, que participó del Mundial, no corrió con la misma suerte. Y Christian Ramos y André Carrillo, por ejemplo, eligieron ir a la liga de Arabia Saudita. Sus razones tuvieron los futbolistas para dejar México e Inglaterra, respectivamente. Pero lo cierto es que esta situación no agradó a muchos hinchas que esperaron verlos en una ligar de mayor exigencia.

Luis Advíncula, por su lado, priorizó el aspecto deportivo y se mudó a la liga española, después de ser elegido como el tercer futbolista más rápido del Mundial. ‘Bolt’ defenderá los colores de Rayo Vallecano.

Evidentemente, Perú y Chile viven situaciones distintas, después del Mundial Rusia 2018. Ambas selecciones volverán a verse las caras para disputar un partido amistoso en octubre, como preparación para la Copa América Brasil 2019.