Cuando hace dos meses se encontraba disputando el Preolímpico Sub-23 con la Selección Peruana –un torneo donde no nos fue nada bien, pero él fue uno de los destacados–, Erick Noriega jamás se imaginó que eso influiría para que Jorge Fossati lo convocara y le diera un espacio en el combinado absoluto. Las circunstancias jugaron a su favor y todo su esfuerzo dio frutos cuando anoche, en el triunfo por 2-0 sobre Nicaragua –con goles de Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula–, hizo su debut ingresando en la etapa complementaria.

Con 22 años y una carrera emergente en la Liga 1 Te Apuesto, el zaguero de Comerciantes Unidos entró al gramado del Estadio Alejandro Villanueva por Carlos Ascues (73′), quien no pudo seguir luego de quedar sentido tras una mala caída. Más allá de lo anecdótico para Noriega, su imagen estrenándose con la ‘Bicolor’ jamás se le borrará de la cabeza.

Tras el pitazo final, Erick conversó brevemente con los medios de comunicación en zona mixta y evidenció su emoción por esta fecha tan importante para su carrera. “Estoy muy contento por este debut en la Selección, mi familia estuvo presente y eso me puso feliz. Me sentí muy cómodo con todos en la defensa, ya venía entrenando con ellos y siempre me aconsejan. Estoy muy feliz”, sostuvo.

En esa misma línea, el defensor se refirió a Oliver Sonne, quien también vivió algo como él al disputar su primer compromiso con la Selección Peruana. Jorge Fossati encontró el contexto propicio y ambos pudieron sumar minutos en esta fecha FIFA. “Oliver es un excelente jugador y debe seguir trabajando para tener mayores oportunidades en la selección”, agregó.

Por otro lado, Erick Noriega dio detalles del diálogo que sostuvo con el uruguayo minutos antes de su ingreso. El estratega uruguayo le dio el espaldarazo necesario para que pudiera dejar de lado los nervios típicos en un debut. “El profesor me pidió que haga lo que hemos trabajado, lo que sé hacer y me dio toda la confianza, por eso estoy muy agradecido”, acotó.

Finalmente, el nacido en Japón confesó que está motivado para seguir recibiendo oportunidades como esta, no solo el martes ante República Dominicana, sino también más adelante en futuras convocatorias. “Espero tener minutos el martes, eso depende mucho de mí y como entrene estos días con un gran grupo que me felicitaron por el debut y me dijeron que siga enfocado como lo vengo haciendo”, puntualizó.

Erick Noriega está disputando su primera temporada en la Liga 1 con Comerciantes Unidos. (Foto: Selección Peruana)





¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego del triunfo por 2-0 sobre Nicaragua, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a República Dominicana por un nuevo compromiso amistoso internacional. Dicho partido está programado para el martes 26 de marzo desde las 8:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido para todo el territorio nacional por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes, además de sus versiones digitales como América TV GO y Movistar TV App.

De esta manera, la ‘Blanquirroja’ cerrará momentáneamente sus duelos de preparación hasta la fecha FIFA de junio, donde enfrentará a dos rivales aún por conocer. En total serán cuatro los partidos que sumará Jorge Fossati al mando de la ‘Bicolor’, previo a su estreno oficial en la Copa América de Estados Unidos. En este certamen integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá –que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf–.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO