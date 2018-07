Simplemente, impresionante. Christian Cueva cuenta los días para sumarse a Krasnodar FC , su nuevo club, luego de despedirse de Sao Paulo . En esta nueva aventura, el volante de la Selección Peruana tendrá una casa deportiva de ensueño, la cual no tiene nada que envidiarle a los mejores escenarios deportivos del mundo.

El estadio ruso tiene una capacidad para 35 mil espectadores y, además, cuenta con la pantalla LED más grande del planeta y una iluminación que hacen que la experiencia de los espectadores sea de primer nivel.

Christian Cueva llegó a Lima antes de viajar a Rusia para sumarse al Krasnodar [FOTOS/VIDEO]

Cueva buscará hacerse un lugar en la liga de Rusia y dejar en el pasado el amargo episodio que le tocó vivir con la Selección Peruana en el Mundial de ese país, donde falló un penal en el partido debut.

Este estadio no fue utilizado para Rusia 2018 por un peculiar motivo, pues el multimillonario dueño del Krasnodar (Siergieja Galickiego) no es amigo del presidente ruso, Vladimir Putin, y decidió no prestar las facilidades para realizar el torneo ahí.

El jugador de la Selección Peruana se reencontrará en la liga rusa con su 'compadre' Jefferson Farfán, contra quien chocaría en 1 de setiembre, cuando Krasnodar de Christian Cueva , reciba a Lokomotiv de la 'Foquita' en casa.

Cueva no dio declaraciones a la prensa. (Video: AméricaTV)

