Luego de los partidos que disputará la Selección Peruana ante Chile y Estados Unidos, Ricardo Gareca pisará Lima para centrar sus fuerzas en lo que será sus dos próximos amistosos en noviembre. Costa Rica será uno de ellos, según confirmó Juan Carlos Oblitas.

El director deportivo de la FPF afirmó que la Selección Peruana chocará contra Costa Rica en noviembre. El duelo no se desarrollará en Lima, sino en provincia, a pedido de Ricardo Gareca.

“ Perú está cotizado. Honduras es una posibilidad. Uno no siempre puede encontrar rivales de la categoría de Alemania. Es difícil traerlo a los europeos. No nos sonrojemos, si jugamos contra Costa Rica. No seamos presumidos. Brasil jugó contra El Salvador y no pasó nada”, agregó Juan Carlos Oblitas en RPP Noticias.

Por otro lado, ‘El Ciego’ negó que Colombia sea el otro rival que la Selección Peruana enfrentará en Lima para noviembre. Eso sí, Argentina aún es una posibilidad.

Con seis partidos amistosos, la Selección Peruana cerrará un año redondo, con miras a su participación en la Copa América Brasil 2019. La ‘bicolor’ irá con todo al certamen internacional.