Francisco Melgar es un técnico del fútbol peruano que a diferencia de sus colegas también se desenvuelve en el futsal y con éxito. Cinco veces campeón nacional y medalla de bronce en una Copa Libertadores lo dicen. Por eso, la Federación Peruana de Fútbol confió en él este año para que sea el guía que lleve a la bicolor al Mundial de 2020.

Es la tercera vez que asume este reto y confía en que esta vez será diferente. Depor conversó con él para conocer sobre su carrera y los beneficios que traería al futsal si se masifica en el país.

Dirigió en Copa Perú, Primera y Segunda División. Ahora está nuevamente en el futsal. ¿Se considera un técnico multifacético?

​No tanto. Si bien el fútbol y el futsal tienen superficies distintas, a la hora de estudiarlos tienen cosas similares. Yo saqué mi título en ambas especialidades en España. Allá es común que los entrenadores trabajen en los dos. Javier Lozano, quien fue campeón del mundo de futsal con España, fue asistente de José Antonio Camacho en Japón-Corea 2002. Javier nunca había trabajado en fútbol, pero se entendía que era un gran aporte.

¿Cómo surgió en usted la idea ser técnico de fútsal?

​Luego de mi etapa de futbolista, me fui a vivir a España y empecé a practicar futsal en Vigo, la ciudad en la que vivía. La verdad, no conocía el deporte. Solo había jugado 'fulbito'. Le dediqué dos años y después me animé a estudiar la carrera de entrenador.

´¿Qué sucedió cuando volvió al Perú?

​No existía el futsal en el país prácticamente. En el 2000, empecé a trabajar en el club Deporcentro Casuarinas, que fue el pionero en traer la competencia competitivamente.

¿En cuál se siente más cómodo?

No te podría decir. Siento pasión por las dos. De repente son distintos en adrenalina. El fútbol es más predecible. En 10 minutos, puedes saber lo que pasará. En futsal, no. En un minuto puede cambiar un partido que creías resuelto. Se ha visto que un equipo que iba 5-0, en dos minutos el rival le daba vuelta. Es más rápido. Perder un balón en fútbol no es tan peligroso como futsal. Ahí prácticamente es gol del rival.

Entonces, no es tan fácil para un futbolista adaptarse al fútsal.

Sí. Pero si se practica desde una etapa formativa, ayuda mucho al futbolista. Podemos ver los grandes ejemplos de España y Brasil. Ronaldinho, Romario, Neymar , Iniesta y Xavi empezaron con el futsal. ​

¿Cuáles son los beneficios?

Te da muchas herramientas. Aprendes a resolver situaciones en espacios reducidos. Te mejora la técnica. Te hace un jugador más intenso. Te acostumbra a presionar, con ida y vuelta. En países desarrollados, futbolísticamente hablando, la mayoría de jugadores se inician en el futsal. Luego tienen la opción de poder escogerlo como opción de vida porque está profesionalizado. Acá, no.

¿Cuál es la realidad de un jugador de futsal en Perú?

​Muy pocos jugadores profesionales, que compiten en la Liga de Honor (máxima categoría), viven del futsal. Tienen que jugar en muchos campeonatos para eso. Nuestra idea es que eso cambie a futuro.

¿La masificación del fútbol sala sería un golazo para ese propósito?

Cuando la gente entienda que el futsal es importantísimo en la etapa base de los deportistas, te aseguro que saldrán muchos más jugadores de calidad en ese deporte y en fútbol.



¿Qué le motivó asumir la dirección de la Selección Peruana de Futsal por tercera vez?

El apoyo. La primera vez era algo mínimo. Me llamaban dos semanas antes de los torneos para armar el equipo y competir a nivel sudamericano. Siempre quedábamos últimos. Brasil nos metía 14. Ahora tenemos más tiempo de preparación, con una planificación anual. Todas las categorías de futsal están activas. Nuestro objetivo es clasificar al Mundial de 2020.

