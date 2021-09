La Selección Peruana no podrá contar con la presencia de Paolo Guerrero ante Brasil por suspensión, lo que abrió la posibilidad de que un nuevo elemento se sume al conjunto nacional en las próximas horas para que ocupe su lugar en la nómina contra el ‘Scratch’. Sin embargo, Antonio García Pye se encargó de restarle posibilidad a ello, dando a conocer sus razones.

“No creo que se pueda dar porque tendría que haberse hecho ayer. Estamos en burbuja sanitaria y ya se hicieron las pruebas moleculares. Está programado salir mañana a las 2:30 p.m. y llegar a las 9:00 p.m. (hora peruana). No se hace reconocimiento de cancha por las restricciones y la idea es trabajar en el club Sport Recife”, sostuvo el gerente en diálogo con Radio Ovación.

Por otro lado, García Pye también descartó la posibilidad de que la Selección Peruana tenga que irse a otra sede para disputar el duelo con Brasil, ya que los tiempos no permitirían que se haga de manera correcta, lo que evitaría que el partido se dispute de manera regular.

“Lo que ha ocurrido en el Brasil vs. Argentina se da en circunstancias diferentes a las que puedan existir con nosotros, ya que no contamos con jugadores en esta liga (Inglaterra). Jugar en otra ciudad me parece logísticamente complicado, ya que se necesitaría un ‘mago’ más que un gerente”, agregó.

Un 2021 neutral para Gareca y la Selección Peruana

Ricardo Gareca sumó 11 partidos con la Selección Peruana, luego del encuentro contra Venezuela, el último domingo por la sexta jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. El saldo que deja el ‘Tigre’, en lo que va del 2021, es neutral, ya que los números entre victorias, empates y derrotas es muy parejo.

Solo en los partidos disputados este año, se tiene que se han ganado cuatro, empatado tres y perdido cuatro. Estos once cotejos son de las Eliminatorias, así como de la Copa América, donde quedó entre los cuatro mejores del continente.

