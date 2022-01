Enfrentar a la selección peruana, así sea en un amistoso, siempre es una experiencia memorable. Para Gaspar Gentile, delantero de UTC, este partido estuvo marcado de buenos momentos, en especial por el reencuentro con quienes considera “grandes jugadores” de la Liga 1. Además, porque pudo ser dirigido por Carlos Bustos, un técnico que respeta mucho.

Y es que al delantero argentino hubo algunas cosas que lo marcaron, como la conversación previa con su compatriota Ricardo Gareca, quien se acercó al combinado de extranjeros para recomendarles que jueguen con mucho cuidado y así evitar lesiones en ambos equipos (de la selección y el de la Liga 1), y también para agradecerles el tiempo brindado para colaborar con la blanquirroja.

“Agradecerles a nombre de los muchachos de la Selección Peruana, por venir a colaborar. Ustedes cuídense también, porque están en pleno proceso de trabajo. Cualquier molestia o cualquier problema, paran automáticamente. Para nosotros es importante ya que hayan venido. Pues consideramos que están en plena pretemporada para el inicio del año. Pensemos en un futuro, en lo que se viene para la selección y para ustedes”, fueron las palabras de Ricardo Gareca.

Otra cosa que quedará grabada fue su experiencia con Carlos Bustos. Como se recuerda, el entrenador dirigió San Martín durante 2018 y 2019, y al año siguiente (2020), Gaspar Gentile llegó al equipo, por lo que recibió muchos comentarios buenos del director técnico argentino. “Si bien es cierto, no lo conozco mucho, cuando estuve en San Martín me hablaron muy bien de él, es un referente, y lo ha demostrado saliendo campeón con Alianza. Es un gran técnico”, nos comentó el atacante.

Gentile quedó sorprendido con el talento de Yoshimar Yotún en la selección.

Le llamaron la atención

Gaspar Gentile, además, habló sobre los jugadores que más le llamaron la atención en el encuentro amistoso, entre ellos Yoshimar Yotún y Jhilmar Lora. Asimismo, confesó que sigue siempre a otros jugadores de la blanquirroja, entre los que más destaca André Carrillo, a quien asegura también ve en la liga árabe con el Al Hilal. Sin duda, para el argentino fue una gran experiencia.

“Hay varios jugadores increíbles, por ejemplo, Yoshimar Yotún en el medio hace las cosas muy fáciles. Jhilmar Lora es otro y uno de los más chicos, va por buen camino y tiene un gran funcionamiento. Salió un lindo partido por el ritmo y la intensidad, espero que les haya servido a ellos”, agregó el atacante para diario Depor.

“En la selección peruana, uno de los mejores es André Carrillo, viene haciendo un gran torneo allá en Arabia y las veces que lo he visto jugar en la selección me impresiona muchísimo, tiene mucha calidad. Otros que también me parecen buenos jugadores son Christian Cueva y Renato Tapia. Ojalá puedan estar todos para las Eliminatorias”, agregó Gentile.

Desde que ingresó en la segunda parte, a Gaspar Gentile se le vio desequilibrante dentro y fuera del área. El atacante fue el que más aprietos generó: encaró, llegó al área y probó más de una vez en el arco de Pedro Gallese. A pesar de no celebrar un gol, el argentino le puso las cosas difíciles a la defensa de la selección peruana, en especial por el lado derecho.

“Me sorprendió que me escogieran para jugar el amistoso, yo recién me enteré unos días antes. Es un reconocimiento muy lindo. Yo creo que a la selección peruana le va a ir bien, tienen un gran plantel y con buenas piezas de recambio, ojalá puedan estar todos para las Eliminatorias a Qatar 2022″, sostuvo el argentino sobre lo que le significó jugar este llamativo amistoso.

Quiere una Copa

Por último, Gaspar Gentile habló sobre su 2021 con UTC y los deseos que tiene para este año. “En lo personal, hice un buen torneo (el 2021) y tuve un buen año con el club, mi desempeño mejoró y creo que fue por eso mi renovación. Estoy muy agradecido”, acotó el argentino, quien llegó la temporada pasada al cuadro cajamarquino luego de defender la camiseta de San Martín en 2020.

“Mi meta este año es clasificar en un torneo internacional, que, lastimosamente, no se logró la temporada pasada. Además, por supuesto que quisiera anotar más goles que los dos años que he estado aquí en Perú y me esforzaré para ello”, finalizó el habilidoso volante. Por lo pronto, arrancó con el pie derecho en el 2022.





