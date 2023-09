Las críticas de la prensa paraguaya a Yotún y Reynoso a poco del Perú vs Paraguay. (Foto: Twitter Selección Peruana)

Este jueves Perú empató 0-0 ante Paraguay en Ciudad del Este y rescató un punto de oro considerando que tuvo que jugar más de la mitad del partido con un hombre menos tras la expulsión de Luis Advíncula. Por su parte, Juan Reynoso se vio obligado a un drástico replanteo debido a que el rival fue bastante superior estando once contra once y, más adelante, también a causa de la desventaja numérica. En general, el ‘Cabezón’ buscó potenciar el sector defensivo del equipo y presentó un total de cuatro alineaciones y tres sistemas distintos en el mismo partido. A lo largo de estos cambios de estrategia, el estratega también hizo que algunos jugadores se desempeñen en posiciones no habituales y le terminó dando resultado. Repasemos cada caso.

Alineación inicial En el arranque, Juan Reynoso decidió que arranquen Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún; Andy Polo, Christofer Gonzáles, André Carrillo y Paolo Guerrero. Esta primera alineación respondía a un sistema 4-2-3-1 en el que ‘Canchita’ jugaría detrás del ‘Depredador’, mientras que Polo y Carrillo se posicionarían en las bandas derecha e izquierda, respectivamente. Sin embargo, Perú se vio superado por la escuadra guaraní y casi no tuvo posesión de la pelota a lo largo del primer tiempo, por lo que se limitó al trabajo de marca y poca generación de fútbol. El panorama se ensombreció mucho más cuando Luis Advíncula fue expulsado en el minuto 45 tras cometer una segunda falta a un imparable Ramón Sosa. A partir de entonces, Reynoso esperó el entretiempo para cuidar una ventana de cambio y, más allá de que se fue al vestuario sin variantes aparentes, el entrenador ya venía ideando cómo cubrir el sector derecho defensivo dejado por el ‘Rayo’ y cuidar el arco que venía siendo salvado por un superlativo Pedro Gallese. Primera alineación Segunda alineación Una vez iniciado el segundo tiempo, Reynoso realizó tres cambios desde el arranque: Wilder Cartagena por Christofer Gonzáles, Aldo Corzo por Miguel Araujo y Marcos López por André Carrillo. Con estas sustituciones, la selección peruana presentó a Gallese; Corzo, Tapia, Abram, Trauco; Cartagena, Yotún, Polo, López y Guerrero. Es decir, pasó a un nuevo esquema de 4-4-1 que contó con el retroceso de Renato Tapia a la función de zaguero central y Marcos López y Andy Polo por las bandas detrás de Paolo Guerrero. Con estos cambios, Juan Reynoso resignó el juego en salida ya que no buscó mantener una pieza que sirva de enlace detrás del ‘9′. Por momentos, esa tarea podía pasar a Yoshimar Yotún pero tampoco tuvo tantas chances de desdoblar ya que Paraguay continuó teniendo mayor posesión de la pelota. Pese a tener un hombre menos, la bicolor pareció ordenarse de mejor forma en la defensa que en la primera parte y tuvo mejores desempeños individuales como el caso de Renato Tapia en la zaga central o Aldo Corzo como lateral derecho. Segunda alineación Tercera alineación Al rededor del minuto 71, el entrenador de la bicolor realizó un nuevo cambio y reemplazando a Miguel Trauco por Jesús Castillo. Tras este cambio, el ‘Cabezón’ mantuvo el 4-4-1 pero esta vez volvió a cambiar las funciones de algunas piezas considerando que Marcos López retrocedió a ser lateral izquierdo , mientras que Yoshimar Yotún se quedó con la labor de banda sobre ese sector para que así Jesús Castillo pase a potenciar la marca en el mediocampo junto a Wilder Cartagena insistiendo en su propuesta de ser más defensivo. En tal sentido, la bicolor pasó a jugar con Gallese; Corzo, Tapia, Abram, López; Cartagena, Castillo, Polo, Yotún y Guerrero. Tercera alineación Cuarta alineación Siguiendo la tendencia de salvaguardar cada vez más el arco peruano, Juan Reynoso realizó un último cambio en el minuto 90 reemplazando a Andy Polo por Carlos Ascues. Es decir, sacando una pieza ofensiva por alimentar más la defensa. Tras esta variante, el ‘Cabezón’ probó un tercer esquema con 5-3-1 ya que terminó jugando con Gallese; Corzo, Ascues, Tapia, Abram, López; Cartagena, Castillo, Yotún y Guerrero. En estos últimos minutos, si bien Perú logró sorprender con algunos contragolpes, el rival continuó siendo superior en el panorama general. Pese a tener un hombre menos, resignar muchas piezas de ataque y priorizar netamente lo defensivo, Reynoso supo replantear bien hacia el segundo tiempo de acuerdo a la consigna de no tomar riesgos. El ‘Cabezón’ terminó ordenando a un equipo que presentó una mejor versión con diez hombres que con once frente al rival. Finalmente, la bicolor retornó de Ciudad del Este con un punto inteligente ante Paraguay en su debut en estas Eliminatorias. Cuarta alineación. Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR La palabra de Guillermo Barros Schelotto previo al debut contra Perú en las Eliminatorias

