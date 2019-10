"Sueño con volver a la selección": Iván Bulos y su nueva vida en el Hajduk Split de Croacia

Tras ver los últimos dos amistosos de la selección peruana ante Uruguay, en los que tal vez faltó la presencia de otro ‘9’ con características similares a la de Paolo Guerrero, quizá miraste al que estaba a tu lado y le preguntaste: “¿Qué será de la vida de Iván Bulos ?”

Porque la ‘Moto’, quien ya ha sido llamado en la ‘Era Gareca’, tiene todas las cualidades para ser uno de los ‘tanques’ de la bicolor. Depor se contactó con él –actualmente milita en el Hadjuk Split croata– y el atacante confesó sus sensaciones.

Llegaste en setiembre al Hadjuk Split, ¿por qué aún no has debutado?

Cuando llegué, tuve que recuperarme de mi lesión en la rodilla, y eso me costó trabajo. De a pocos, he conocido al grupo y al técnico, que ya me viene agarrando confianza. También me estoy adecuando al país.

¿Qué es lo más difícil de vivir en Croacia?

Pensé encontrar más dificultades, sobre todo con el tema del idioma. Pero me comunico en inglés y no tengo problemas. Aparte, tengo un compañero brasileño que me ayuda bastante con la adaptación.

El domingo juegan con Lokomotiv Zabreg... ¿se te dará?

Salí en lista en el último partido (ante Varazdin), pero no tuve minutos. Espero que el ‘profe’ me dé la chance. Y fijo que no la voy a desaprovechar.

Como también esperarás otra chance del ‘Tigre’ Gareca...

Soy consciente de que si empiezo a tener minutos, voy a entrar en el radar de Gareca. Pero primero tengo que jugar, eso lo tengo clarísimo.

¿Hablas con Gareca?

No he hablado con el ‘profe’, pero sí con Néstor Bonillo, quien estuvo pendiente de la evolución de mi lesión.

¿Sueñas con el regreso a la selección?

La verdad que sí, pero lo tengo que lograr con trabajo.

