La Selección Peruana sumó un nuevo día de trabajo en la Videna, donde esperan la llegada de más convocados que militan en el extranjero y así completar el esquema de juego, de cara al primer partido contra Uruguay en Montevideo. El reto no es sencillo, algo que sabe bien Jairo Concha; no obstante, esperan sacar un buen resultado.

“La idea es clasificar al Mundial de manera directa, pensamos en eso. Uruguay y Paraguay son selecciones fuertes, sobre todo Uruguay de local. Pero si nosotros hacemos nuestro juego podremos hacerle daño. Con Paraguay tenemos la obligación de ganar al ser locales”, sostuvo el volante de Alianza Lima a RPP.

Respecto al choque en Montevideo, Concha confesó que “he pensado mucho en el partido contra Uruguay, uno siempre sueña con que se le pueda dar la oportunidad de entrar y aportar al grupo. Si no me toca, apoyar desde donde esté para que tengamos buen resultado”.

Si bien el esquema de juego se definirá hasta un día antes del partido, hay puntos a su favor. En este caso, la polifuncionalidad: “En la selección me han dicho que me pueden utilizar en varias posiciones. En Alianza Lima juego de volante interior, en los amistosos de selección me tocó de enganche y creo que puedo desenvolverme bien en ambas”.

Así van los convocados

En los próximos días, los jugadores que militan en los clubes del extranjero llegarán a Lima para sumarse a los entrenamientos de Ricardo Gareca. Luego, quedarán concentrados y todos arribarán a Montevideo el martes 22 de marzo. Todo hace indicar que los primeros en sumarse a los trabajos serán Wilder Cartagena y Raziel García.

La Selección Peruana enfrentará a Uruguay en Montevideo en menos de dos semanas (24 de marzo), por las Eliminatorias Qatar 2022. La ‘Blanquirroja’ marcha quinta con 21 puntos, mientras que la ‘Celeste’ se ubica en el cuarto lugar al sumar 22 unidades. Es decir, el encuentro entre ambos equipos puede decidir el cupo directo de uno de los dos.





