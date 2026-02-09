La selección peruana atraviesa una etapa de cambios profundos en busca de recuperar competitividad en las Eliminatorias y sentar las bases de un proyecto a largo plazo. En ese contexto, la Federación Peruana de Fútbol viene trabajando en una reestructuración que no solo apunta al equipo mayor, sino también a las divisiones menores. El objetivo es redefinir la identidad futbolística del país. Para ello, se ha diseñado un plan que busca ordenar procesos, renovar metodologías y ampliar el universo de jugadores. Este nuevo camino también incluyó una búsqueda detallada del perfil ideal para conducir al combinado nacional. Y esa decisión ya empieza a marcar el rumbo del proyecto.

En entrevista con Deporte Total de El Comercio, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, brindó detalles sobre cómo se construyó este nuevo proceso. El directivo explicó que el trabajo comenzó meses atrás con la elaboración del perfil del entrenador y con un enfoque integral que involucra a todas las categorías.

Ferrari señaló que uno de los ejes principales es recuperar la identidad histórica del fútbol peruano. “Empezamos con la elaboración del perfil del entrenador y el proyecto en sí, que incluye la Sub-20, una nueva metodología y volver a nuestras raíces para crear el ADN peruano”, comentó, destacando que se busca entender lo que fue el fútbol nacional y hacia dónde debe evolucionar.

Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, conversó con El Comercio. (Crédito: Mario Zapata).

Respecto a la elección del nuevo seleccionador, el directivo fue claro al explicar por qué Mano Menezes terminó siendo el elegido. Según Ferrari, el técnico brasileño encajó plenamente en el perfil que se había definido desde el inicio del proceso, tanto por experiencia como por su forma de trabajo.

“Mano es el entrenador que ha calzado en absolutamente todo lo que yo he puesto sobre la mesa. En la primera reunión me di cuenta de que era él”, sostuvo Ferrari, resaltando además la capacidad del estratega para conectar con el futbolista peruano y adaptarse al contexto local.

Mano Menezes fue presentado por la Bicolor al mando de Agustín Lozano y Jean Ferrari | Foto: GEC

Otro punto que valoró fue el comando técnico que acompañará a Menezes. Ferrari hizo énfasis en el preparador físico y en la experiencia internacional del equipo de trabajo, subrayando que se trata de profesionales acostumbrados a distintos escenarios, incluidos los partidos en altura.

En esa línea, el directivo utilizó una metáfora para explicar el enfoque competitivo que tendrá la selección en este nuevo proceso. “Esto lo veo como ir a la guerra. No puedes ir con una pistola de agua, tienes que utilizar todas las armas”, señaló, dejando en claro que la FPF buscará aprovechar todas las ventajas posibles.

Uno de los temas que también está sobre la mesa es la posibilidad de descentralizar la localía de la selección. Ferrari indicó que la decisión final la tomará Mano Menezes junto a su comando técnico, evaluando sedes como Cusco, Arequipa u otras ciudades de altura según el rival y el contexto.

“Yo tengo que poner todas las armas sobre la mesa para que el entrenador decida cuál utilizar y en qué momento”, explicó, dejando abierta la opción de que la Bicolor vuelva a jugar fuera de Lima como parte de su estrategia competitiva.

Finalmente, Ferrari confirmó que Mano Menezes regresaría al Perú el 15 de febrero para iniciar formalmente el proyecto. En su agenda estará el seguimiento a la Sub-20, la elección de un asistente peruano y reuniones con técnicos de la Liga 1, como parte del plan para alinear criterios en todo el fútbol nacional.

TE PUEDE INTERESAR