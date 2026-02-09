Luego de que la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) aceptara el error en el penal cobrado a favor de Cusco FC, se reveló que Kevin Ortega, árbitro principal del encuentro, recibirá una sanción. Esto lo hizo saber Juan Manuel Sulca, presidente de la CONAR, en una reciente entrevista con el programa Fútbol Satélite.
Noticia en desarrollo...
¿Cuándo volverá a jugar Universitario?
Luego de empatar por 1-1 con Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana semana cuando reciba a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 13 de febrero las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.
