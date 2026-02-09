El partido entre Universitario de Deportes y Cusco FC (1-1-1) terminó hace días, pero todavía se sigue hablando del polémico arbitraje provocado por Kevin Ortega y su asistente del VAR, Alejandro Villanueva. Así pues, tal como lo habían anunciado el pasado domingo a través de un comunicado de Franco Velazco –administrador provisional del club–, este lunes se reveló la carta formal de los cremas a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

En esta misiva se puede leer que la ‘U’ solicita expresamente el acceso a los registros y audios del VAR, correspondientes a la jugada más polémica entre Williams Riveros y Aldair Fuentes, con el fin de conocer los motivos que llevaron a que, después de revisar el monitor, Kevin Ortega sancione penal a favor de los cusqueños.

“Solicitamos a la CONAR se sirvan brindarnos los audios del VAR del mencionado partido, en especial la jugada del penal y toda otra jugada polémica, a finde tener conocimiento de la motivación que determinó los cobros del señor Ortega, que a nuestro entender han sido ajenos a lo que realmente ocurrió”, señalaron.

Además, la institución de Ate hizo saber sus dudas acerca de los criterios de los árbitros en jugadas puntales, en donde ellos consideran que terminan perjudicándolos. “Expresamos nuestra preocupación por los constantes cobros con criterios distintos al momento de sancionar las faltas suscitadas durante el juego, como por ejemplo faltas cometidas a Universitario que ameritaban tarjeta amarilla”, agregaron.

Carta de Universitario a la Comisión Nacional de Árbitros. (Imagen: Universitario de Deportes)

Finalmente, Universitario dejó en claro que, si después de revisar los audios del VAR queda constancia de que Kevin Ortega cometió un error, se tomarán el derecho de pedir una sanción para él y Alejandro Villanueva, además de que no vuelvan a dirigirlos en lo que resta de la Liga 1 2026.

“En caso se determine que los cobros fueron equivocados y se evidencie que dichas situaciones nos generaron perjuicios deportivos, nos reservamos el derecho a solicitar las sanciones correspondientes al señor Kevin Ortega Pimentel y Alejandro Villanueva Ponce, y, que no nos vuelvan a ser programados en los partidos que nos restan", sentenciaron.

Por otro lado, en una reciente entrevista con el programa Fútbol Satélite, Juan Manuel Sulca, presidente de la CONAR, confesó que, luego de un exhaustivo análisis junto a los miembros de un comité, llegaron a la conclusión de que no hubo falta de Riveros sobre Fuentes. Por el contrario, aprecian una disputa de un balón aéreo que se da comúnmente en un partido de fútbol.

“Siendo sinceros, nosotros no apreciamos la evidencia de una falta, sino un contacto que se produce en la disputa de un balón aéreo. Es imposible que en ese contexto no exista un contacto por el mismo impulso y vehemencia en la disputa”, explicó.

En ese sentido, Sulca confirmó que los árbitros involucrados, Kevin Ortega y Alejandro Villanueva, recibirán una sanción por parte de la CONAR. “Cuando suceden este tipo de situaciones tenemos que tomar correctivos contra los implicados. El árbitro del VAR y el juez de campo son los que tiene la responsabilidad mayor”, puntualizó.

Kevin Ortega recibirá una sanción por parte de la CONAR tras su polémica actuación en Cusco. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 13 de febrero las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

