Jean Pierre Rhyner fue otra de las principales novedades de la convocatoria de la Selección Peruana. El jugador suizo-peruano no pudo ocultar su felicidad por el llamado y compartió la lista oficial, la misma que luce su nombre por primera vez.

“Llegó el día. Convocado", fue el mensaje que el defensa de Cartagena de la Segunda División de España compartió en sus redes sociales oficiales, dejando en claro el gran deseo que tiene de defender a la escuadra bicolor.

La Selección Peruana acompañará a Jean Pierre Rhyner con Miguel Araujo, Christian Ramos, Luis Abram, Anderson Santamaría y Alexander Callens, en cuanto a los defensas centrales con los que el ‘Tigre’ trabajará para los choques contra Chile y Argentina.

Cabe destacar que Rhyner disputó un torneo oficial con Suiza, por lo que él sí tuvo que solicitar un cambio de Federación ante la FIFA, cosa que no es el caso de Gianluca Lapadula, quien fue otro de los “extranjeros” convocados para esta nueva jornada doble.

El capitán de la Selección Peruana le da la bienvenida a Lapadula

Paolo Guerrero habló sobre la convocatoria de Gianluca Lapadula a la Selección Peruana. El ‘Depredador’ declaró al término de una nueva jornada de recuperación que tiene en las instalaciones de la FPF, luego de la operación que tuvo en la rodilla a causa de una lesión sufrida en el Brasileirao.

“Feliz por él. Seguramente viene a sumar, junto con Raúl (Ruidíaz), así que feliz. No puedo hablar más porque mi equipo no me deja”, sostuvo el atacante de Internacional tras su salida de la Videna, lugar en el que Ricardo Gareca anunció la convocatoria del atacante de Benevento.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Guerrero llegó a la Videna para seguir su proceso de recuperación [VIDEO]