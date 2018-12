Hace unos meses, vía redes sociales, Jean Pierre Rhyner anunció su renuncia a la Selección Peruana. El tema fue aclarado luego por el propio jugador y lo reiteró al llegar a Lima para pasar vacaciones.

"Fue falso (renunciar a la Selección Peruana). No pensé no jugar para Perú. Amo a Perú", declaró el zaguero del Grasshopper de Suiza. El central llegó a la capital para celebrar las fiestas de fin de año con la familia.

Jean Pierre Rhyner aseguró que durante todo este tiempo estuvo en contacto con miembros de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y también reveló cuando fue el último contacto con el DT de la Bicolor. "Hace tres meses no hablo con Gareca. Estamos en contacto y vamos a ver qué pasa en el futuro", indicó a América Deportes.



El central aseguró que, junto a la FPF, está trabajando en el tema de papeleos en FIFA y de ese modo quedar habilitado para defender a la 'bicolor' en una eventual convocatoria del 'Tigre'.

"Estoy con contacto con la federación de Perú y tenemos que ver qué haremos en el futuro. Tenemos que hacer algunas cosas con la FIFA de Suiza y hasta que no esté eso, tenemos que esperar", añadió.



Sin embargo, Jean Pierre Rhyner también ha dejado la posibilidad de aceptar un llamado de Suiza, si estos deciden convocarlo antes que Perú. "Ahora no puedo contestar eso. Tengo que ver, amo a Perú y a Suiza, vamos a ver cómo se da el futuro", puntualizó.

¿Fue un error?

En setiembre pasado, Jean Pierre Rhyner publicó en Twitter que no estaba dispuesto a esperar un llamado de la Selección Peruana. "He decidido no jugar por Perú y mantenerme en Suiza por el poco diálogo con la FPF", escribió entonces.

En octubre, el propio jugador se pronunció sobre el tema en Facebook. "Se ha escrito cosas de las cuales no fui consciente, pero asumo la responsabilidad como corresponde", sentenció y, de paso, pidió disculpas a la FPF y el comando técnico encabezado por Ricardo Gareca.