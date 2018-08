A pesar de estar en los planes de Ricardo Gareca para los amistosos de la Selección Peruana ante Holanda y Alemania, Jean Pierre Rhyner no apareció en la convocatoria final que se publicó este viernes en redes sociales.

¿Qué sucedió? El suizo-peruano de 22 años que actualmente juega en el Grasshopper publicó en su cuenta de Facebook un mensaje explicando lo sucedido y agradeciendo el apoyo de los hinchas de la bicolor.

"Quiero agradecer a todos los que me están escribiendo y aclarar un poco lo que sucedió. Respecto a la lista de convocados de la Selección Peruana el documento que se envió a la FIFA no fue respondido a tiempo así que lastimosamente no pude ser incluido en estos amistosos", escribió Jean Pierre Rhyner.

"Mis ganas de vestir la camiseta de la selección no se han ido y seguiré trabajando duro hasta que ese día llegué. Muchas gracias a todos en Perú", agregó en su publicación que está acompañada por una fotografía de un tatuaje en su brazo con el escudo de nuestro país.

Según pudo conocer Depor, el ‘Tigre’ se reunirá con Jean Pierre Rhyner porque pretende considerarlo en la Selección Peruana para los próximos duelos ante Chile y Estados Unidos o México en octubre.