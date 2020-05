En los últimos años, la Selección Peruana contagió de positivismo a la hinchada nacional. Ello, lo consiguió siendo dirigida por Ricardo Gareca, estratega que logró volver a poner a la escuadra blanquirroja en un Mundial tras 36 años de ausencia. Dentro del proceso al frente del equipo bicolor, Jesús Pretell es uno de los jugadores considerado como el ‘tapadito’ del ‘Tigre’. El entrenador argentino lo consideró en más de una ocasión y, todo hace pensar, que sería uno de los principales elementos que sumará minutos en la próxima edición de la Copa América.

El ‘Candado’ continúa creciendo en su formación como futbolista y, este año, volvió a dejar Sporting Cristal para ser prestado a FBC Melgar y sumar minutos de rodaje. El deportista es consciente de las oportunidades que tendrá en el equipo rojinegro, luego que se reinicie la Liga 1, y espera aprovecharlas al máximo para no perder la confianza del entrenador del combinado nacional que se ganó en las últimas temporadas.

En charla para Depor en casa, Jesús Pretell contó detalles poco conocidos de la interna de la Selección Peruana, donde destacó el gran grupo de seres humanos que la conforman, poniendo como cabeza al director técnico que se ganó, a base de resultados, el cariño de la hinchada nacional.

“El profesor Ricardo Gareca deja las puertas abierta de la Selección Peruana a cualquiera. Si bien es cierto era un equipo conformado (al momento de mi primera convocatoria), más allá de ello, es un grupo. Cuando llegué me acogieron y me dieron la confianza, lo que fue importante. Cuando el ‘Tigre’ te habla, te da mucha seguridad. Estuve muy contento en el grupo y trabajo muy fuerte para volver a ser tomado en cuenta pronto”, sostuvo el mediocampista.

Por otro lado, confesó que no solo los futbolistas forman parte de las bromas, cuando el momento de trabajo culmina, sino que el ‘Tigre’ también pone su cuota de humor.

“El trabajo del técnico se respeta. Pero, en el momento de la ’chacota', el profe te da la confianza de poder molestarlo y bromea bastante”, destacó el mediocampista que está a préstamo en FBC Melgar

Pretell dio detalles de la buena relación de Gareca con sus dirigidos. (Foto: Archivo personal / GEC)

Jesús Pretell recordó la cruel broma de bienvenida que sufrió en Brasil

Como todo nuevo jugador que llega por primera vez a un equipo o, en el caso de Jesús Pretell a la Selección Peruana, el ‘Candado’ fue ‘bautizado’ por sus compañeros, quienes prácticamente lo dejaron clavado en la mesa de un comedor al ponerle dos copas sobre las manos. Esta anécdota fue recordada con una sonrisa en el rostro por el deportista nacional.

“Esa no la sabía y caí. Entre Callens y Santamaría me dijeron que ponga la mano y cuando las pusieron, me grabaron todo. Tuve la suerte que Edison Flores llegue porque tuvo piedad de mí y sacó las copas. El ‘Orejitas’ es muy tranquilo, buena gente, pero tiene sus cositas, su picardía y sus jodas. Advíncula, Carrillo, Trauco, Santamaría, Yotún son los más pícaros del grupo”, afirmó.

Pretell recordó broma en la Copa América (Instagram)

Los jugadores que sigue y el sueño en Europa que espera cumplir

En el Mundial Rusia 2018 tuvo la oportunidad de ver a Kanté y a Pogba. Cuando prende la TV, el juego de Toni Kross le llama mucho la atención. Sin embargo, hay un equipo al que Jesús Pretell sueña llegar en los próximos años.

“Me gusta mucho el estilo de juego del Atlético de Madrid. Me gustaría llegar ahí, pero sé que aún me falta mucho, pero para eso trabajo”, finalizó el jugador nacional.

Pretell sueña con llegar a Atlético de Madrid (Foto: AFP)

MÁS NOTICIAS