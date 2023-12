Christofer Gonzales

El volante de 31 años fue el primer ensayo de Reynoso en esa posición. De buena técnica, con experiencia necesaria para jugar a nivel de selección, pero sin poder trascender, Gonzales es el eterno ‘10’ que esperamos y nunca está. Su presencia en las convocatorias del ‘Cabezón’ respondían al hecho de que la bicolor necesitaba de un jugador así. Christofer asumió esa función y jugó varios amistosos como titular; sin embargo, a la hora de la verdad en las clasificatorias, solo estuvo presente en dos compromisos: ante Paraguay y Chile. No sumó minutos contra Brasil ni Argentina y ni siquiera fue considerado en la nómina para las fechas 5 y 6 de noviembre . El volante nacional se perdió los duelos frente a Bolivia y Venezuela, y hoy está lejos de su mejor versión.

Que Gonzales no esté en buen nivel no significa que sea apartado de la selección. Si bien juega en la Segunda División de Arabia Saudita con Al Adalah, es casi un hecho que Fossati lo tomará en cuenta en sus convocatorias. Depende de él establecerse como titular. Lo que se ha visto hasta ahora fue poco: apenas tres goles en 47 partidos con la bicolor . Su registro está por debajo de lo esperado y no convence al hincha peruano. Eso sí, su generación es la encargada de tomar el protagonismo en el combinado nacional y pelear por la clasificación a la copa del mundo.

Sergio Peña

Sergio Peña es otra de las opciones que tendrá Fossati para esa posición, aunque tampoco ha sido trascendente en la selección. Adquirió protagonismo en la segunda etapa de Gareca, durante la Copa América 2021 y las Eliminatorias a Qatar 2022. Luego, con el cambio de técnico, perdió terreno en el once titular y apenas jugó dos partidos de los seis que Perú disputó hasta ahora en las presentes clasificatorias (ante Argentina y Bolivia). Reynoso no lo tuvo como principal opción, prefirió a Gonzales por encima de él, y eso hizo que Peña fuese relegado a la banca de suplentes .

Si bien su rendimiento en la selección ha sido bajo, con Fossati se abre la oportunidad de mostrarse otra vez y ganarse el puesto. Peña registra tres goles en 35 partidos con la camiseta bicolor, un promedio muy por debajo para un futbolista que juega en el Malmö de Suecia y es pieza clave en su equipo. Sin embargo, al tener un universo de jugadores reducido, será parte también del proceso de Fossati. Con 28 años, el volante nacional necesita trascender y ser una opción clara en las Eliminatorias.

Piero Quispe

La opción más cercana para conducir de ahora en adelante a la selección es Piero Quispe . El jugador de Universitario suma apenas dos partidos con la bicolor (ante Bolivia y Venezuela), pero demostró actitud y hambre de gloria. No usa la ‘10′, pero asume la función de creación. Pide la pelota, es una alternativa de pase e intenta encarar cuando la tiene. Dejó buenas sensaciones en sus dos primeros compromisos en las Eliminatorias y, por ahora, se ha ganado el puesto de titular. Eso sí, es clave que siga teniendo minutos a ese nivel, porque le permitirá adaptarse rápidamente al juego de la selección. Si bien formar parte de ella es un proceso, Quispe tiene la predisposición para hacerlo en el corto plazo.

A esa buena impresión se suma un hecho clave: Fossati conoce las cualidades de Quispe y sabe cómo sacar lo mejor de él en la cancha. Es una complicidad que nació en Universitario y es posible verla en la selección . Piero se siente cómodo con la confianza del ‘Flaco’ y eso sirve a la hora de jugar. El plus sería que el volante de 22 años pueda jugar en el exterior el próximo año y así ganar roce internacional. Que él esté en buen momento beneficia también a la bicolor.

¿Carrillo y Cueva son opciones?

Por otro lado, André Carrillo ha disputado varios partidos cumpliendo la función de ‘10’ con Reynoso al mando. Es una posición que conoce, no lo hace mal; pero tampoco termina de convencer. En el Al-Qadisiyah de la Segunda División de Arabia Saudita juega también en la zona de creación, tiene poco gol, pero forma parte de la construcción de la jugada. Con Fossati, podría afianzarse en esa zona si el técnico así lo decide; sin embargo, hay variantes que vienen haciéndolo mejor que la ‘Culebra’ en la selección.

En tanto, Christian Cueva tiene las puertas del ‘equipo de todos’ abiertas, pero la pelota está en su cancha. De él depende recuperarse de su lesión, ponerse en forma y tener actividad competitiva. Si eso ocurre, podrá formar parte del proceso de Fossati y ser una alternativa en la conducción. Hasta ahora no ha salido un jugador con las características de ’Aladino’ y a Perú le cuesta jugar sin él. No obstante, el futuro es incierto y Cueva puede volver a ser el de antes si se lo propone.





